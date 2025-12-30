El Valencia Basket-Casademont Zaragoza se jugará el lunes 12 de enero

La ACB ha hecho oficial este martes la fecha definitiva para la disputa del encuentro aplazado entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza. El conjunto rojillo visitará finalmente al Valencia el próximo lunes 12 de enero de 2026 a las 20:30 horas. La confirmación llega a través de un comunicado oficial de la Liga Endesa, que ha tenido que reajustar el calendario para ubicar este duelo correspondiente a la jornada 10 del campeonato.

Jesús Ramírez da indicaciones a Santi Yusta en el encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Baxi Manresa, / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La reubicación del partido afecta de manera directa a otro encuentro de la competición. Para garantizar el descanso del conjunto local, la ACB ha modificado también el horario del Valencia Basket-Unicaja de jornada 15. Dicho encuentro, previsto inicialmente para el domingo 11 de enero, se adelanta al sábado y dará comienzo a las 18:30 horas.

Con esta nueva fecha se cierra el capítulo de duelos aplazos abierto el pasado 14 de diciembre, cuando la borrasca Emilia obligó a detener la actividad deportiva en la Comunidad Valenciana. Aquel domingo, la alerta roja por fuertes lluvias y la situación de emergencia decretada por las autoridades locales y Protección Civil hicieron imposible la celebración del encuentro.

Una noticia especialmente amarga para la 'Marea Roja', ya que el aplazamiento frustró un desplazamiento masivo histórico de la afición zaragozana, que tenía previsto acompañar a sus dos equipos en una doble jornada en Valencia. El otro duelo aplazado, el correspondiente a la jornada 11 en Liga Femenina Endesa, se ha recuperado hoy con victoria del Casademont Zaragoza en el Roig Arena.