El resumen del 2025 del Casademont Zaragoza: las comparaciones son odiosas

El resumen del 2025 para el Casademont Zaragoza se parece bastante al de 2024 porque los dos equipos del club han seguido durante los últimos 365 días en la misma línea. Mientras el femenino no para de crecer, el masculino sigue dando tumbos. Eso explica en buena medida el porqué las asistencias al pabellón Príncipe Felipe cada vez están más igualadas, incluso a veces con las chicas por delante, un dato que hace un lustro era impensable.

Empezando por la nota positiva, han sido otros doce meses excitantes y llenos de emociones para las pupilas de Carlos Cantero. El Casademont ha logrado su segundo título, la Supercopa de España y ha protagonizado partidos para el recuerdo que le han llevado a pelear por sueños que su nivel ha ido convirtiendo en objetivos. Por eso, los disgustos de este equipo son menos disgustos, porque las metas son tan altas que la ‘Marea Roja’ bien sabe que son tan difíciles de alcanzar que nada tiene que reprochar a las suyas si no se llega a ellas. Sobre todo porque nunca o casi nunca es por falta de actitud, sino porque el rival es mejor.

Comenzó el año el equipo aragonés algo irregular en Liga porque sus esfuerzos estaban centrados en la Euroliga. La Final Six era posible, aunque el Casademont se ahogó en la orilla. Concretamente, en el Play In que le hubiera dado acceso al evento que se disputó en abril en el Príncipe Felipe. Ahí fue frenado en seco por un Bourges francés que sentenció la eliminatoria con una abultada victoria en Zaragoza y que hizo que la victoria aragonesa en la vuelta no sirviera para nada.

Ese fue quizá el palo más gordo que se llevaron las de Carlos Cantero, seguido de la eliminación en semifinales de la Copa de la Reina a manos del Perfumerías Avenida. Dolió especialmente porque el torneo se disputó en el Príncipe Felipe y en la mente de todos estaba repetir la gesta del año 2023, pero no pudo ser.

A partir de ahí, al Casademont ya solo le quedaba la Liga y ahí centró sus esfuerzos, donde era importante llegar lo más lejos posible para ganarse el derecho a volver jugar la Euroliga. Ya en el playoff, las aragonesas superaron al Jairis en cuartos y también en semifinales al Uni Girona en un encuentro de vuelta en tierras catalanas para el recuerdo.

El final de la Liga

Partían las de Cantero con una renta de 19 puntos de la ida que quedó hecha cenizas en un visto y no visto en Fontajau. Cuando la eliminación parecía cantada, apareció Mariona Ortiz para meter a su equipo en una final en la que, eso sí, cayó por la vía rápida ante el Valencia Basket.

Casi sin tiempo para disfrutar lo conseguido, el Casademont se puso a pensar en la siguiente temporada. Con Carla Leite como fichaje estrella, el club construyó en verano la plantilla más ambiciosa de su historia. Así se está demostrando, aunque el primer susto fue de los que no se olvidan. El curso parecía truncarse a la primera en Brno, pero una increíble remontada permitió a las aragonesas meterse en la Euroliga.

Después, tras el chute anímico, se ganó ante el Valencia la nombrada Supercopa para empezar de la mejor manera una temporada en la que el Casademont está volviendo a pelear por todo. Para el recuerdo quedarán las victorias en el Roig Arena, especialmente la remontada casi inexplicable que le vuelve a hacer soñar con la Final Six del Príncipe Felipe

Sensaciones bien distintas son las que ha dejado el Casademont Zaragoza masculino, que empezó el año con Fisac, lo continuó con Rodrigo San Miguel y ahora lo dirige Jesús Ramírez. Y con ninguno están llegando los resultados esperados. Con cinco derrotas en sus primeros seis de la ACB comenzaron los aragoneses el año, lo que provocó que, un curso más, hubiera que mirar más hacia abajo que hacia arriba en la clasificación. De nuevo la Copa era una quimera y la salvación lo máximo a lo que podía aspirar el equipo. Además, el que estaba siendo su mejor jugador, Jilson Bango, se fue traspasado al Fernerbahce. Por el otro lado, en la FIBA Europe Cup, sin grandes alardes y sin brillo alguno, los de Fisac fueron avanzando hasta que les tocó encontrarse con un equipo de verdad. Ahí el Cholet, en cuartos de final, no dio opción a los zaragozanos en una competición a la que ya se le puso la etiqueta de maldita. Nueva decepción europea para un club que siempre quiere jugar Europa y luego, sobre la pista, no parece darle demasiado valor.

Triste epitafio

Ya solo con la Liga Endesa en el horizonte, las cosas no fueron a mejor. De hecho, cinco derrotas consecutivas pusieron a Fisac en el punto de mira. Tanto es así que ni ganar al sexto partido al Leyma Coruña en el Felipe, en un encuentro en el que el técnico fue todo apatía, le sirvió para salvar la cabeza. De esa triste manera se acabó su segunda etapa en Zaragoza. El club decidió colocar a Rodrigo San Miguel como interino y el equipo acabó la temporada con más pena que gloria y con la sensación de otra temporada a la basura.

El verano sirvió para renovar energías y la llegada de Jesús Ramírez al banquillo, un técnico moderno que llegaba de brillar en Alemania, fue la apuesta de un Casademont que quería (y quiere) construir un proyecto estable en torno a su figura. Pero las cosas no han empezado bien. Los fichajes, interesantes sobre el papel, no están respondiendo a lo que se esperaba de ellos y el entrenador no está encontrando la manera de hacer funcionar al equipo.

A finales de año, la clasificación para la Copa del Rey está descartada y se vuelve a mirar a las 12 victorias como el objetivo más real. Por si fuera poco, el Casademont, después de pasar la primera fase de la FIBA Europe Cup, tiene muy complicada su clasificación para la segunda tras dos derrotas. La bochornosa derrota ante el Manresa fue el mejor resumen de un 2025 que no empezó bien y que ha acabado peor. Ahora mismo, a no ser que mejoren mucho las cosas, parece complicado pensar que Jesús Ramírez sea el entrenador del Casademont cuando acabe un 2026 que está a punto de comenzar.