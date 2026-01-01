El Casademont Zaragoza U22 cierra la primera fase frente al Barça: ¿Qué le espera en la siguiente?

El primer partido del año para el Casademont Zaragoza U22 es el último de la primera fase de esta nueva competición. El conjunto de Jorge Serna ha sacado muy buena nota en las primeras 13 jornadas y busca el sobresaliente en la 14, en la que le toca visitar a uno de los equipos más fuertes de la competición, el Barça Atlétic (16.00).

El Casademont es el equipo más en forma con siete victorias consecutivas pero el Barça es el líder con un triunfo más que los aragoneses. El conjunto de Jorge Serna buscará dar la sorpresa en Barcelona para auparse a lo más alto en esta primera fase. Solo tres derrotas ha sufrido el Casademont, una de ellas frente a su rival de hoy por 75-89.

En cualquier caso, el Casademont Zaragoza U22 ha logrado ya dos objetivos fundamentales. Uno, asegurarse su continuidad en el grupo A para la siguiente fase y dos, demostrar que es competitivo y puede ganar a los mejores, como hizo frente al Real Madrid. La evolución del grupo que dirige Jorge Serna ha sido más que positiva, y eso a pesar de las bajas que ha sufrido. Ya no cuenta con Langarita, uno de los mejores jugadores de la competición, y tiene lesionado a Traoré.

Pese a todo, parece estar más que preparado para lo que le espera ahora, una segunda liguilla con algún rival nuevo y un objetivo claro: pelear por estar en la final a seis que decidirá la primera edición de la esta Liga U. Tienen su continuidad asegurada en el grupo A Barça, Real Madrid, Casademont y Canarias, mientras que el Gran Canaria ha logrado acceder como primer clasificado del grupo D. Manresa, Joventut, Valencia y Unicaja pelearán por no bajar al grupo B y en este, el Burgos jugará el play-in para subir y Murcia, Girona y Bilbao buscan la última plaza en esta última jornada.

Con los ocho equipos resultantes se disputará una nueva liguilla de 14 jornadas en la que habrá seis plazas en juego para disputarse el título. Los dos primeros clasificados accederán directamente a las semifinales, mientas que el tercero y el cuarto jugarán los cuartos de final frente a los ganadores del play-in. Este lo disputan el quinto del grupo A contra el segundo del grupo B y el sexto del grupo A contra el primero del grupo B.