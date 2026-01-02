En Directo
20.00 HORAS
El Barça-Casademont Zaragoza, en directo: la Liga ACB en vivo
Partido de la jornada 13 de la Liga Endesa
Sin tiempo casi ni a digerir las uvas ni a olvidar la última decepción, el Casademont Zaragoza regresa a la acción con dos partidos de aúpa en poco más de dos días. Una cuesta de enero en toda regla que comienza esta tarde en el Palau Blaugrana (20.00 horas) ante el Barça de Xavi Pascual, que seguirá el domingo en el Barris Nord frente al Hiopos Lleida y a la que el conjunto de Jesús Ramírez llega con urgencias. Matija Lukic completa la convocatoria.
Bombita de Yusta, 56-43
Parra se marcha fácil de Soriano, 56-41
Falta de Norris, tres tiros para Joaquín. Anota dos, 54-41
Vuelve a acertar de tres el Barça, 54-39
Triple de Punter, 51-35
La segunda parte empieza con una canasta de Yusta, 48-35
No consigue casi ni lanzar el Casademont, 48-33 termina el primer tiempo
Anota Shengelia y es falta de Stephens. Jugada de tres, 48-33
Norris tras otro rebote ofensivo, 45-33
Triple de Satoransky, 43-4
