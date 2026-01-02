CASADEMONT ZARAGOZA
Bell-Haynes y poco más en un pobre partido del Casademont. Las notas de la derrota en el Palau
EL MEJOR
Bell-Haynes
Completo | 6 | Anotó, reboteó y asistió, aunque estuvo demasiado solo.
Yusta | 5 |
Frenado. El capitán no pudo ejercer como tal, primer partido que baja sus prestaciones.
González | 5 |
Lastrado. Las faltas condicionaron su partido por completo, solo pudo jugar diez minutos.
Robinson | 5 |
Irregular. No destacó en ningún apartado, solo aportó siete puntos.
Koumadje | - |
Lesionado. Solo pudo estar en la pista tres minutos por un problema en la rodilla.
Spissu | 4 |
Irreconocible. El italiano no está a su mejor nivel y el equipo lo nota.
Rodríguez | 6 |
Energía. Al menos tiró de garra para intentar hacer algo, aunque fuera poco.
Stephens | 5 |
Triplista. Tuvo veinte minutos y no destacó mucho hasta que acertó tres triples.
Fernández | 5 |
Correcto. Tuvo pocos minutos pero no desentonó ni cometió grandes errores.
Soriano | 4 |
Superado. Perdió todas las batallas con Fall, tuvo que jugar por las circunstancias.
Dubljevic | 4 |
Intrascendente. Nada que hacer ante los rivales, no pudo ni coger un rebote.
Lukic | 7 |
Debutante. Salió 1.36 minutos y demostró valentía para anotar tres puntos.
