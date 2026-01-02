Bell-Haynes y poco más en un pobre partido del Casademont. Las notas de la derrota en el Palau

EL MEJOR

Bell-Haynes

Completo | 6 | Anotó, reboteó y asistió, aunque estuvo demasiado solo.

Yusta | 5 |

Frenado. El capitán no pudo ejercer como tal, primer partido que baja sus prestaciones.

González | 5 |

Lastrado. Las faltas condicionaron su partido por completo, solo pudo jugar diez minutos.

Robinson | 5 |

Irregular. No destacó en ningún apartado, solo aportó siete puntos.

Koumadje | - |

Lesionado. Solo pudo estar en la pista tres minutos por un problema en la rodilla.

Spissu | 4 |

Irreconocible. El italiano no está a su mejor nivel y el equipo lo nota.

Rodríguez | 6 |

Energía. Al menos tiró de garra para intentar hacer algo, aunque fuera poco.

Stephens | 5 |

Triplista. Tuvo veinte minutos y no destacó mucho hasta que acertó tres triples.

Fernández | 5 |

Correcto. Tuvo pocos minutos pero no desentonó ni cometió grandes errores.

Soriano | 4 |

Superado. Perdió todas las batallas con Fall, tuvo que jugar por las circunstancias.

Dubljevic | 4 |

Intrascendente. Nada que hacer ante los rivales, no pudo ni coger un rebote.

Lukic | 7 |

Debutante. Salió 1.36 minutos y demostró valentía para anotar tres puntos.