Carlos Cantero, elegido de nuevo mejor entrenador del mes: "Me pone muy contento recibirlo, pero sobre todo la dinámica del equipo"

Con todo el equipo disponible y consciente de todos los retos que tiene por delante, el Casademont Zaragoza viaja a Canarias para medirse mañana al colista en el primer partido del año. El reto para Carlos Cantero será «gestionar cansancios y ver cómo retomamos un poquito el ritmo» tras unos días de descanso. El técnico advierte de la dificultad que conocen por experiencia propia. «Será un partido a 40 minutos, habrá momentos buenos y malos», señala.

El entrenador del Casademont destaca las armas ofensivas del Spar Gran Canaria como principal foco de atención para que su equipo pueda llevarse el partido. «Sobre todo su carácter ofensivo, es un equipo que tiene puntos, que apuesta por esas individualidades, una de las mejores jugadoras a nivel estadístico de la Liga, son varios focos que sobre todo en ataque tienes que defender y parar», indica. Merceron es la máxima anotadora de la Liga Femenina Endesa con 20,88 puntos de media.

El objetivo del Casademont Zaragoza es alcanzar el primer puesto con el que pugna con el Girona para jugar los cuartos de la Copa el jueves. «Sabemos la ventaja que tiene jugar el jueves, en las últimas Copas lo estamos viendo, mantenemos la cabeza en estar en el grupo de arriba y dentro de eso pelear por estar siempre lo más arriba posible», argumenta Cantero.

Eso sí, el técnico también tiene claro que si el partido «da pie para ello», rotará a sus jugadoras pensando en lo que viene «porque luego sí vienen partidos en los que la carga emocional y competitiva sí debe ser más grande que en este». El técnico ha vuelto a ser elegido mejor entrenador del mes de diciembre. «Llevamos dos buenos meses. Al final es un galardón individual pero producto del éxito del equipo, de todos. Me pone muy contento recibirlo pero sobre todo la dinámica que tiene el equipo», concluye.