La crónica del Barça-Casademont Zaragoza U22: desinflados en la segunda parte (88-62)

El Casademont Zaragoza U22 cerró la primera fase con una derrota, rompiendo así su racha de siete victorias consecutivas. Cayó ante el líder, el Barça Atlétic, único rival que le ha ganado los dos partidos, en un duelo en el que protagonizó 15 minutos de gran nivel en los que incluso sometió a su rival, para desincharse después en la segunda parte hasta verse completamente superado por el conjunto azulgrana (88-62). De esta manera, el equipo de Jorge Serna terminará esta primera fase en tercera posición y ya espera su nuevo calendario para la segunda en la que peleará por estar entre los seis mejores que se jugarán el título de esta primera edición de la Liga U.

El partido comenzó con un ritmo trepidante. Ambos querían correr y ahí fue el Casademont Zaragoza quien sacó mayores réditos. Defendiendo, recuperando balones y atacando en transiciones, el conjunto de Jorge Serna se hizo con los mandos del partido. Además, en estático jugaba muy bien las continuaciones y encontraba acierto de tres, lo que le permitió incluso someter a su rival durante algunos minutos. El Casademont cerró 17-27 el primer parcial y llegó a mandar por 17-32 en apenas dos minutos más de juego.

Sin embargo, el Barça demostró el porqué es el líder de la competición y consiguió darle la vuelta al marcador antes de llegar al descanso. Los tapones azulgranas obligaron al Casademont a buscar la fortuna desde lejos y el equipo se quedó sin acierto a pesar de tener segundas opciones. Sí lo encontró el conjunto local para ir recortando poco a poco sin que los aragoneses pudieran evitarlo. Así, al descanso el resultado era de 39-38. El Casademont solo había anotado un triple con un balance de 3/13 en los primeros veinte minutos.

La tendencia se mantuvo tras el descanso. El conjunto aragonés no encontraba la manera de romper la defensa local y eso le impidió anotar con fluidez. Ni siquiera cuando podía recuperar y correr como había hecho al principio. Así que los locales fueron poco a poco ampliando las distancias hasta los 14 puntos (62-48), haciendo daño con sus pívots.

No mejoró la situación en el último parcial, con un Casademont ya totalmente desordenado, eligiendo mal, dejando de hacer todo lo que le había funcionado. El Barça no le dejó ninguna opción y el conjunto aragonés no encontró ni una rendija por la que poder intentar volver al partido. Apareció entonces Matija Lukic para mostrar su calidad con acciones de gran mérito, pero el partido ya estaba terminado hacía rato.

Precisamente Lukic, que comenzó el duelo con un tremendo golpe en la boca y aún se llevó otro después en la barbilla, terminó como máximo anotador de los aragoneses con 18 puntos a los que sumó cinco asistencias para 21 créditos de valoración. Rubén Valero, valladar en la primera parte, terminó con 11 puntos, mientras que Faye fue el mejor reboteador con 6 capturas. El equipo, sin Traoré ni Langarita, echó de menos la mejor versión de Savkov y el acierto de Anthony Rodríguez.