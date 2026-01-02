Jesús Ramírez: "El segundo cuarto nos ha penalizado mucho"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, señaló este viernes, tras la derrota ante el Barça (100-80), que el segundo cuarto, en el que su equipo encajó un parcial de 27-11 que llevó al descanso una renta contundente de 48-33, les penalizó "mucho".

"Hemos tenido un parcial muy grande, que quizá se produzca o pueda producirse en cada partido, pero no de una magnitud tan elevada. Eso nos ha penalizado mucho. Por ello, debemos analizar ese tramo del juego y trabajar en algunos aspectos que necesitamos mejorar, como el rebote ofensivo", subrayó el preparador del cuadro aragonés desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Asimismo, el técnico catalán también lamentó la lesión del pívot Khalifa Koumandje en los primeros minutos, que redujo su presencia en el rebote ofensivo, y reconoció que al equipo le faltó energía y determinación.

No obstante, Ramírez destacó que, con dos partidos en seis días —ante el Barça y el Hiopos Lleida—, el objetivo en la capital catalana era "intentar crecer y tener sensaciones positivas" que les sirvieran para el resto de la temporada, y, según su criterio, ese objetivo se ha cumplido.

"Todavía hay cosas que debemos revisar, pero lo más importante es centrarnos primero en lo que sí hemos hecho bien. Hemos competido los últimos diez minutos a un nivel aceptable, y debemos quedarnos con eso, tratar de llevarlo a un nivel aún mejor en Lleida, mantenernos unidos, ganar ese partido y seguir creciendo", concluyó.