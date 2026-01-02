La previa del Barça-Casademont Zaragoza: empieza la cuesta de enero

Sin tiempo casi ni a digerir las uvas ni a olvidar la última decepción, el Casademont Zaragoza regresa a la acción con dos partidos de aúpa en poco más de dos días. Una cuesta de enero en toda regla que comienza esta tarde en el Palau Blaugrana (20.00 horas) ante el Barça de Xavi Pascual, que seguirá el domingo en el Barris Nord frente al Hiopos Lleida y a la que el conjunto de Jesús Ramírez llega con urgencias.

La primera y principal, encontrarse a sí mismo, algo que a estas alturas de la temporada ya tendría que estar algo más claro. El conjunto aragonés debe reactivar los mecanismos que le han hecho ser un equipo durante algunos tramos del curso y regresar a una línea que le permita ir progresando con unos roles y unos conceptos mucho más claros y definidos.

Al tiempo, como consecuencia lo uno de lo otro o lo otro de lo uno, más jugadores deben mejorar su versión sobre la pista y ponerla al servicio del colectivo para poder seguir peleando por cosas interesantes durante una temporada a la que todavía le queda mucho por delante y no verse abocado a los últimos puestos de la tabla.

El Casademont Zaragoza ha dejado escapar varias oportunidades en casa que le han lastrado hasta ahora, con las derrotas frente al Breogán y la última ante el Manresa como claras manchas de la primera vuelta. Fuera, en cambio, patinó en Bilbao pero ha sacado dos triunfos vitales en Burgos y Granada que han evitado males mayores hasta el momento.

No es el Palau el mejor lugar para rehacerse. Primero porque el Casademont Zaragoza solo ha ganado una vez en su historia en Barcelona, y fue en el ya lejano 2010. Segundo, porque el regreso a casa de Xavi Pascual ha rearmado al conjunto azulgrana con una de las señas de identidad del técnico, la defensa. Todo un desafío para un conjunto al que le cuesta tanto generar juego ofensivo como es el equipo de Jesús Ramírez.

Joan Peñarroya fue despedido en noviembre con un pobre balance de dos victorias y cuatro derrotas. Desde entonces, el Barça de Xavi Pascual no ha vuelto a perder en la Liga y encadena seis victorias consecutivas. En la Euroliga también ha enderezado el rumbo, aunque ahora ha encadenado dos derrotas consecutivas, en Estambul por 72-71 y frente al Monaco el pasado martes por 74-90.

Así que ahora mismo a la diferencia siempre abismal que existe entre ambos equipos por presupuesto y objetivos se suma la tendencia opuesta en cuanto al estado de forma con el que ambos llegan a este duelo. El Barça busca un nuevo triunfo que le permita acercarse a ser cabeza de serie en la próxima Copa del Rey y el Casademont, recuperar su identidad y encontrar su oportunidad para intentar sorprender a uno de los rivales más difíciles de la actualidad ante el que, eso sí, no tiene nada que perder.