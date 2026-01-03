El 2026 del Casademont Zaragoza: entre sueños y dudas

El mundo del deporte profesional fluctúa a una velocidad supersónica. Los que hoy son héroes, mañana son villanos. Lo que ahora parece imposible, en un rato se hará realidad. Los milagros existen y los descalabros, también. Bien lo sabe el Casademont Zaragoza, que en los últimos meses parecía eliminado de la Euroliga Femenina y ahora afronta el 2026 soñando con la Final Six, aunque no lo tendrá fácil.

También en ese filo ha estado el equipo masculino, pero en su caso no hay forma de que dé ese paso hacia otro objetivo que no sea el de salvar el pellejo un año más. De nuevo ha estado a punto de poder soñar con la Copa o, al menos, de meterse en el pelotón de la zona media, pero lo ha dejado escapar en casa en el último partido del año para llenar de incertidumbre su futuro.

El Casademont Zaragoza afronta el 2026 con múltiples frentes abiertos y todos ellos ilusionantes. Sobre todo en lo que se refiere al equipo femenino que, tras jugar la final de la Liga y ganar la Supercopa en 2025 subiendo todavía un poco más su propio listón, mantiene el pulso por el primer puesto de la competición doméstica, objetivo más que interesante porque da una pequeña ventaja en la Copa y garantiza una plaza en la Euroliga, a la par que mantiene vivo el sueño de estar en la Final 6 del mejor torneo de Europa que, por segundo año consecutivo, se jugará en casa.

Además, el equipo tiene ya plaza garantizada para la Copa de la Reina, que se disputará en Tarragona antes de regresar a la capital aragonesa en 2027, y ese es uno de sus torneos favoritos desde que la conquistara en 2023. Ahora pelea por el primer puesto de la Liga regular, que da privilegios tanto al final de la primera vuelta como de la segunda. Seguir aumentando tanto las vitrinas como sus propios límites son los grandes retos de un equipo que, además, parece haber logrado algo mucho más importante que no puede perder.

La afluencia al Príncipe Felipe cada vez que juega el equipo de Carlos Cantero es de las más elevadas tanto de España como de Europa. Ya es difícil ver un partido del Casademont Zaragoza con menos de 5.000 aficionados en las gradas. Esa es la gran conquista del club aragonés y el principal reto para el futuro: mantener esa fidelidad que le convierte en una referencia continental. Otro de los grandes retos estará en los despachos para conseguir retener a las estrellas del equipo, con Helena Pueyo como primer nombre propio por terminar contrato en junio.

En cuanto al equipo masculino, se encuentra contra las cuerdas en Europa tras perder los dos primeros partidos de la segunda fase de la FIBA Europe Cup y en la Liga Endesa sigue sin tener un horizonte claro. Lo primero que tiene que conseguir el equipo de Jesús Ramírez es una identidad propia, ser un equipo reconocible. Dar pasos hacia adelante y no hacia atrás.

Los primeros días del año deberían traer algún refuerzo a la primera plantilla porque el Casademont Zaragoza necesita un triplista de verdad para completar su perímetro y abrir el campo y habrá que ver si el refuerzo de Koumadje, que rara vez supera los 15 minutos en pista, es todo lo que necesita el equipo por dentro.

En plena reconstrucción, algo habitual en el baloncesto, el conjunto aragonés comienza el año con más dudas que certezas y eso nunca es bueno a estas alturas. El gran reto del Casademont Zaragoza es no repetir la historia y no volver a protagonizar una temporada intrascendente, quedarse sin objetivos reales a mitad de curso o, lo que es peor, verse inmerso en la pelea por eludir el descenso. Eso siempre puede tener una incidencia negativa en el número de aficionados en las gradas, algo que el club ha conseguido mejorar esta campaña. No perderlos está en manos de los jugadores.

La cantera será otro de los focos de atención, con especial relevancia para el equipo U22, su evolución en la nueva competición y el desarrollo de los jugadores camino del primer equipo. Es imposible competir con la NCAA y sus millonarias opciones para jugadores tan jóvenes y no todos llegarán al primer nivel, pero todos los clubs, no solo el Casademont, tienen el reto de convertir sus apuestas por la cantera en algo razonable y que dé sus frutos deportivos y económicos en el medio plazo. Más abajo, la entidad aragonesa sigue soñando con una instalación propia que dé cobijo a todos sus equipos. Hasta ahora no ha salido adelante ninguno de sus proyectos, pero no debe cejar en su empeño porque sería un paso más para continuar creciendo. Y qué mejor que hacerlo camino del 25 aniversario del club que ya se atisba en el futuro.