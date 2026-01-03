Dubljevic y Spissu, en la diana del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza no endereza el rumbo. El conjunto de Jesús Ramírez cayó este viernes en el Palau (100-80) en otro encuentro en el que varios jugadores mostraron estar lejos de su mejor nivel. Una tendencia que se extiende en las últimas jornadas y que puede llevar al club a tomar medidas. Dos jugadores están especialemente señalados por el cuerpo técnico, Bojan Dubljevic y Marco Spissu. El montenegrino no ha vuelto a recuperar su mejor versión desde la desgraciada lesión que sufrió en la mano hace un año, mientras que el italiano no se parece este curso al base del año pasado.

Dubljevic, tercero en la rotación de cincos incluso por detrás de Soriano, tuvo que jugar 21 minutos en los que aportó 8 puntos, fallando los tres triples que intentó, pero no capturó ni un rebote. Desde la lesión, su porcentaje desde la línea de tres, una de sus grandes armas, ha caído en picado y le ha hecho ser menos peligroso en la pista. Por su parte, Spissu dispuso de otros veinte minutos en los que solo tiró una vez a canasta, un triple, y no sumó ningún punto y una única asistencia.

El problema en el cinco se agrava para la entidad aragonesa con la posible lesión que pueda sufrir Christ Koumadje. El chadiano apenas pudo jugar tres minutos y medio en Barcelona después de que Yusta le cayera encima y su rodilla hiciera un gesto feo. Koumadje no volvió a jugar y se le vio en el banquillo con hielo en la rodilla. El Casademont Zaragoza está pendiente del resultado de las pruebas que se le han realizado, porque de eso dependen dos cosas, la situación de Joel Soriano y la urgencia en el mercado para el club aragonés.

En el caso de que Koumadje sufra un percance de cierta gravedad, el Casademont Zaragoza estará obligado a reforzarse de manera urgente con otro cinco, mientras que la situación de Soriano podría cambiar. El dominicano , cuyo rendimiento ha estado lejos de lo esperado toda la temporada, estaba tan solo pendiente de que el Valencia, club al que pertenece, le buscara un nuevo destino para abandonar la capital aragonesa. Pero la rodilla de Koumadje y el futuro incierto de Dubljevic ahora mismo pueden cambiar la situación de Soriano.