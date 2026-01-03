CASADEMONT ZARAGOZA
La previa del Hiopos Lleida-Casademont Zaragoza: el equipo mide su capacidad de reacción frente a un rival directo
El Casademont Zaragoza se mide al Hiopos en Lérida en busca de un triunfo para alejarse de los últimos puestos de la tabla
Menos de 48 horas después de caer en el Palau, el Casademont Zaragoza afronta otro reto de gran dificultad porque esta vez necesita un triunfo para enderezar su rumbo y alejarse de los últimos puestos de la clasificación. El conjunto de Jesús Ramírez visita a un rival directo, el Hiopos Lleida (17.00 horas), por lo que el triunfo es especialmente importante. Hasta ahora el conjunto aragonés ha fallado en los duelos directos frente al Breogán, el Bilbao y el Manresa y eso está torciendo su temporada.
El Casademont Zaragoza llega al partido con solo cuatro victorias en doce partidos (tiene pendiente el de Valencia) e inmerso en un mar de dudas. Salvo Santi Yusta, en el mejor momento de su carrera, el resto de la plantilla no está rindiendo al nivel esperado, al menos con la regularidad esperada y necesaria como para tener ya una identidad formada a estas alturas de la temporada.
A Jesús Ramírez se le acumulan los problemas, en el puesto de base con el bajo rendimiento de Spissu, en el exterior sin un tirador fiable que abra el campo, en el cinco a la espera de saber qué le pasa a Koumadje, con Soriano con un pie fuera pero todavía dentro y Dubljevic alejado del jugador que llegó hace año y medio.
Con todo eso debe intentar ganar por encima de todo esta tarde a un Lleida que viene de romper su mala racha de seis derrotas seguidas con un buen triunfo ante otro rival directo, el Morabanc Andorra, y que ya suma cinco triunfos. El Casademont Zaragoza no puede permitirse desengancharse de ese pelotón medio. Batemon vuelve a ser su jugador más destacado esta temporada con 15,8 puntos y 2,5 asistencias de media que le llevan a los 14,9 créditos de valoración. Ejim es su mejor reboteador con un promedio de 5,2 por jornada. El curso pasado se produjo el primer enfrentamiento entre ambos clubs en la ACB, con una victoria para cada uno. El Casademont sucumbió en el Barris Nord.
