La previa del Spar Gran Canaria-Casademont Zaragoza: año nuevo, los mismos retos

Año nuevo, mismos retos para el Casademont Zaragoza. El conjunto aragonés abre el 2026 encarando la recta final de la primera vuelta en la Liga Femenina Endesa y peleando por el primer puesto con el Spar Girona. Es un duelo mano a mano a dos partidos en el que las catalanas tienen la ventaja de contar con el averaje general a su favor, que es el criterio de desempate en la primera vuelta, por lo que el Casademont no puede fallar y debe esperar a que sí lo haga su rival. El conjunto de Carlos Cantero visita este domingo (13.00 horas) al Spar Gran Canaria, colista.

El duelo es en teoría desigual, como corresponde al equipo que más partidos ha ganado contra el que menos, pero el Casademont Zaragoza bien sabe que no puede ni debe fiarse de nadie porque es en estos choques en los que pueden perderse cosas importantes. Así que las aragonesas llegan al completo y conscientes de lo que hay en juego. El Casademont es el equipo más en forma de la competición con diez victorias consecutivas y acumula 12 en 13 partidos, el mejor balance de su historia desde que nació en 2020.

Por su parte, el Gran Canaria cierra la clasificación con solo tres triunfos y viene de perder frente al otro colíder de la Liga Femenina Endesa, el Spar Girona, por 67-93, partido que también tuvo que ser aplazado por la borrasca Emilia, como el Valencia-Casademont. Eso sí, el conjunto canario cuenta en sus filas con la mejor anotadora y reboteadora de la competición, Merceron, que promedia 20,88 puntos y 8,58 capturas por partido. Eso le hace ser la mejor valorada de la Liga Femenina Endesa con 27,67 créditos por jornada.

No dejar brillar a su estrella será una de las claves para un Casademont Zaragoza que no solo pretende seguir ensanchando sus límites sino que también busca el premio que esconde el título honorífico de campeón de invierno. El conjunto aragonés ya tiene billete para la Copa de Tarragona y, además, ya se ha asegurado ser cabeza de serie en el sorteo, pero quien termine en primera posición al término de la primera vuelta tendrá el pequeño gran privilegio de jugar los cuartos de final el jueves. El equipo aragonés bien sabe por experiencia propia la diferencia que hay entre jugar tres partidos en tres días seguidos o tener 24 horas de descanso.

Para eso debe ganar un partido más que el Spar Girona o recuperarle el averaje general, algo que parece complicado porque la diferencia es de +77 a favor del equipo catalán. El Casademont juega este domingo en Canarias y el miércoles recibe al IDK Euskotren, mientras que el Spar Girona se mide este domingo al Perfumerías Avenida en Fontajau y el miércoles al Lointek Gernika en la ciudad vizcaína.