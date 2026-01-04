Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

17.00 HORAS

El Hiopos Lleida-Casademont Zaragoza, en directo: partido clave en la Liga Endesa

Partido de la jornada 14 de la Liga Endesa

Bell-Haynes, Robinson y Yusta hablan durante un partido.

Bell-Haynes, Robinson y Yusta hablan durante un partido. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Raquel Machín

Zaragoza

Menos de 48 horas después de caer en el Palau, el Casademont Zaragoza afronta otro reto de gran dificultad porque esta vez necesita un triunfo para enderezar su rumbo y alejarse de los últimos puestos de la clasificación. El conjunto de Jesús Ramírez visita a un rival directo, el Hiopos Lleida (17.00 horas), por lo que el triunfo es especialmente importante. Christ Koumadje no está finalmente disponible y entran en la convocatoria Matija Lukic y Carlos Alías.

