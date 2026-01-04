En Directo
17.00 HORAS
El Hiopos Lleida-Casademont Zaragoza, en directo: partido clave en la Liga Endesa
Partido de la jornada 14 de la Liga Endesa
Menos de 48 horas después de caer en el Palau, el Casademont Zaragoza afronta otro reto de gran dificultad porque esta vez necesita un triunfo para enderezar su rumbo y alejarse de los últimos puestos de la clasificación. El conjunto de Jesús Ramírez visita a un rival directo, el Hiopos Lleida (17.00 horas), por lo que el triunfo es especialmente importante. Christ Koumadje no está finalmente disponible y entran en la convocatoria Matija Lukic y Carlos Alías.
Goloman anota sobre la bocina, 34-44. Termina un muy buen primer tiempo del Casademont Zaragoza en el Barris Nord, pero queda mucho partido por delante.
Asiste Bell-Haynes, engaña Spissu y anota, 32-44
¡Triiiiiiiple de Spissu! 32-42
Segunda falta de Yusta, más tiros para Paulí. Anota los dos, 32-39
¡Jugadón de Jaime Fernández! 30-39 y lo para el Lleida
Más tiros para Paulí, anota uno, 30-37
Falta de Paulí, tiros para Yusta. Anota los dos, 29-37
Le pitan falta a Soriano, serán tiros para Krutwig. Anota los dos, 29-35
¡Otra chapa de Robinson, espectacular!
Reverso y canastón de Yusta, 27-35
