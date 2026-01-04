CASADEMONT ZARAGOZA
Jesús Ramírez, tras la victoria del Casademont Zaragoza: "Los jugadores han ejecutado de manera satisfactoria lo que queríamos"
El entrenador del Casademont Zaragoza espera que su equipo repita frente al Gran Canaria
El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha afirmado, tras la victoria de su equipo a domicilio ante el Hiopos Lleida (77-87), que sus jugadores "han ejecutado de manera satisfactoria" el plan de partido establecido.
Ramírez ha reconocido que sus jugadores han disputado un encuentro "serio", en el que han tenido "sensación de control, de asentamiento y de estar en el partido", en el que también han logrado combinar "momentos de carácter" que les han permitido hacerse con un importante triunfo.
Ahora, el conjunto maño debe intentar, según su técnico, mantener la regularidad mostrada en Lérida: "A lo largo de la temporada, nos ha costado competir bien dos partidos. El objetivo es tener cuatro cuartos iguales contra el Gran Canaria en casa".
Sin embargo, considera que el encuentro de este domingo no es un "punto de inflexión", pues se producirán muchas dinámicas, tanto positivas como negativas, durante lo que resta de temporada.
Además, ha elogiado el "espectacular ambiente que se vive en el Barris Nord, que ha convertido el triunfo ante el Lleida en una "victoria importante".
