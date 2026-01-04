Mariona brilla con 7 asistencias. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza

LA MEJOR

Mariona Ortiz

Asistente | 8 | 17 minutos le bastaron para ser la mejor con 12 puntos y 7 asistencias.

Flores | 7 |

Decidida. Buenos minutos de la base en pista, gran acierto de tres (3/6)

Leite | 7 |

Estrella. Volvió a dejar muestras de su calidad y su verticalidad en ataque.

Oma | 6 |

Titular. Empezó de inicio y dejó muy buenos minutos en defensa.

Fingall | 5 |

Relajada. La interior pudo jugar menos minutos, sumando en intangibles.

Hempe | 7 |

Triplista. Excelsa desde el 6,75, desesperada con sus errores cerca del aro.

Vorackova | 4 |

Fallona. Hizo cosas de gran calidad pero falló canastas imposibles cerca del aro.

Bankolé | 5 |

Poderosa. Tiró de físico y de potencia para rebotear y anotar a la contra.

Pueyo | 7 |

Segura. De las tiradoras más fiables del equipo, tanto de cerca como de lejos.

Hermosa | 5 |

Relevo. Tuvo ocho minutos en los que dejó buenas sensaciones.

Gueye | 7 |

Pilar. No fue su mejor día de cara al aro pero capturó once rebotes que fueron oro para su equipo.

Mawuli | 5 |

Correcta. La nipona se ha quedado atrás en el equipo, pero en Canarias estuvo correcta en todas las facetas.