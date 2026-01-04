CASADEMONT ZARAGOZA
Mariona brilla con 7 asistencias. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza
LA MEJOR
Mariona Ortiz
Asistente | 8 | 17 minutos le bastaron para ser la mejor con 12 puntos y 7 asistencias.
Flores | 7 |
Decidida. Buenos minutos de la base en pista, gran acierto de tres (3/6)
Leite | 7 |
Estrella. Volvió a dejar muestras de su calidad y su verticalidad en ataque.
Oma | 6 |
Titular. Empezó de inicio y dejó muy buenos minutos en defensa.
Fingall | 5 |
Relajada. La interior pudo jugar menos minutos, sumando en intangibles.
Hempe | 7 |
Triplista. Excelsa desde el 6,75, desesperada con sus errores cerca del aro.
Vorackova | 4 |
Fallona. Hizo cosas de gran calidad pero falló canastas imposibles cerca del aro.
Bankolé | 5 |
Poderosa. Tiró de físico y de potencia para rebotear y anotar a la contra.
Pueyo | 7 |
Segura. De las tiradoras más fiables del equipo, tanto de cerca como de lejos.
Hermosa | 5 |
Relevo. Tuvo ocho minutos en los que dejó buenas sensaciones.
Gueye | 7 |
Pilar. No fue su mejor día de cara al aro pero capturó once rebotes que fueron oro para su equipo.
Mawuli | 5 |
Correcta. La nipona se ha quedado atrás en el equipo, pero en Canarias estuvo correcta en todas las facetas.
