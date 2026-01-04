El Spar Gran Canaria-Casademont Zaragoza, en directo: la lucha por el primer puesto, en vivo

Año nuevo, mismos retos para el Casademont Zaragoza. El conjunto aragonés abre el 2026 encarando la recta final de la primera vuelta en la Liga Femenina Endesa y peleando por el primer puesto con el Spar Girona. Es un duelo mano a mano a dos partidos en el que las catalanas tienen la ventaja de contar con el averaje general a su favor, que es el criterio de desempate en la primera vuelta, por lo que el Casademont no puede fallar y debe esperar a que sí lo haga su rival. El conjunto de Carlos Cantero visita este domingo (13.00 horas) al Spar Gran Canaria, colista.