Yusta, Bell-Haynes y Robinson, los tres pilares del Casademont Zaragoza. Las notas de la victoria en Lérida

Santi Yusta lanza un tiro libre en el partido de este domingo.

Santi Yusta lanza un tiro libre en el partido de este domingo. / ACB / Pol Puertas

Raquel Machín

Zaragoza

EL MEJOR

Yusta

Capitán | 8 | Volvió a su mejor nivel anotando y produciendo para su equipo.

Bell-Haynes | 8 |

Incisivo. Letal con sus penetraciones, dio ocho asistencias y apareció en los momentos calientes.

González | 5 |

Discreto. Labor oscura la suya, falló todos sus lanzamientos, cogió 4 rebotes.

Robinson | 8 |

Volador. Otro que recuperó su mejor versión, puso un par de tapones espectaculares.

Dubljevic | 6 |

Trabajador. Se mojó en defensa, cogió 7 rebotes y anotó alguna buena canasta.

Spissu | 7 |

Recuperado. Otro que despertó y participó mucho más en el juego.

Rodríguez | 8 |

Exprimido. Diez de valoración en diez minutos en pista, su garra sirvió al equipo.

Stephens | 5 |

Tocado. Estaba haciendo un buen partido pero tuvo que sentarse tras recibir un golpe.

Fernández | 6 |

Útil. Buenos minutos del aragonés dando relevo a Robinson.

Soriano | 5 |

Ofensivo. Volvió a demostrar que puede ser útil en ataque pero que en defensa le cuesta mucho.

Lukic | - |

Convocado. Volvió a completar el roster pero no tuvo ocasión de jugar.

Alías | - |

Debutante. Completó el banquillo y saltó a la pista los últimos diez segundos.

