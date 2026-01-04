CASADEMONT ZARAGOZA
Yusta, Bell-Haynes y Robinson, los tres pilares del Casademont Zaragoza. Las notas de la victoria en Lérida
EL MEJOR
Yusta
Capitán | 8 | Volvió a su mejor nivel anotando y produciendo para su equipo.
Bell-Haynes | 8 |
Incisivo. Letal con sus penetraciones, dio ocho asistencias y apareció en los momentos calientes.
González | 5 |
Discreto. Labor oscura la suya, falló todos sus lanzamientos, cogió 4 rebotes.
Robinson | 8 |
Volador. Otro que recuperó su mejor versión, puso un par de tapones espectaculares.
Dubljevic | 6 |
Trabajador. Se mojó en defensa, cogió 7 rebotes y anotó alguna buena canasta.
Spissu | 7 |
Recuperado. Otro que despertó y participó mucho más en el juego.
Rodríguez | 8 |
Exprimido. Diez de valoración en diez minutos en pista, su garra sirvió al equipo.
Stephens | 5 |
Tocado. Estaba haciendo un buen partido pero tuvo que sentarse tras recibir un golpe.
Fernández | 6 |
Útil. Buenos minutos del aragonés dando relevo a Robinson.
Soriano | 5 |
Ofensivo. Volvió a demostrar que puede ser útil en ataque pero que en defensa le cuesta mucho.
Lukic | - |
Convocado. Volvió a completar el roster pero no tuvo ocasión de jugar.
Alías | - |
Debutante. Completó el banquillo y saltó a la pista los últimos diez segundos.
