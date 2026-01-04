Yusta, Bell-Haynes y Robinson, los tres pilares del Casademont Zaragoza. Las notas de la victoria en Lérida

EL MEJOR

Yusta

Capitán | 8 | Volvió a su mejor nivel anotando y produciendo para su equipo.

Bell-Haynes | 8 |

Incisivo. Letal con sus penetraciones, dio ocho asistencias y apareció en los momentos calientes.

González | 5 |

Discreto. Labor oscura la suya, falló todos sus lanzamientos, cogió 4 rebotes.

Robinson | 8 |

Volador. Otro que recuperó su mejor versión, puso un par de tapones espectaculares.

Dubljevic | 6 |

Trabajador. Se mojó en defensa, cogió 7 rebotes y anotó alguna buena canasta.

Spissu | 7 |

Recuperado. Otro que despertó y participó mucho más en el juego.

Rodríguez | 8 |

Exprimido. Diez de valoración en diez minutos en pista, su garra sirvió al equipo.

Stephens | 5 |

Tocado. Estaba haciendo un buen partido pero tuvo que sentarse tras recibir un golpe.

Fernández | 6 |

Útil. Buenos minutos del aragonés dando relevo a Robinson.

Soriano | 5 |

Ofensivo. Volvió a demostrar que puede ser útil en ataque pero que en defensa le cuesta mucho.

Lukic | - |

Convocado. Volvió a completar el roster pero no tuvo ocasión de jugar.

Alías | - |

Debutante. Completó el banquillo y saltó a la pista los últimos diez segundos.