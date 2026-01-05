Aragón cadete gana a Cataluña en cuartos con 33 puntos y 21 rebotes de Keita

Aragón avanza a las semifinales del Campeonato de España cadete masculino que se está celebrando en Zaragoza. El combinado aragonés se ha impuesto este lunes a Cataluña en el cruce de cuartos de final por 67-73 con otra actuación estelar de Soumalia Keita, canterano llegado este curso al Casademont Zaragoza y que juega en el equipo U22 del club aragonés.

El interior ha disputado 36 minutos de la eliminatoria sumando 33 puntos y 21 rebotes para 49 créditos de valoración, siendo con diferencia el jugador más diferencial del partido. Ha firmado una carta de tiro de 13/16 en tiros de dos y 7/12 en tiros libres al haber recibido ocho faltas personales. Además, Tovar ha aportado 19 puntos y 7 rebotes y Gimeno, 13 puntos.

Ahora Aragón se medirá a la Comunidad Valenciana en semifinales, después de que los levantinos se hayan impuesto a Canarias por 81-72. El equipo femenino superó a La Rioja por 62-44 y ahora le espera Navarra en la pelea por los puestos del 9 al 12 este martes a las 11.30 horas. Lucía Fernández, con 17 puntos, ha sido la máxima anotadora.

Por su parte, el conjunto infantil masculino ha caído en su partido de cuartos de final frente a la Comunidad Valenciana por 85-53. Pardos, con 24 puntos, ha sido el más destacado de los aragoneses.

El equipo infantil femenino no ha podido hacer nada en su cruce de cuartos de final ante Andalucía, cayendo por 65-14 en un encuentro dominado por las andaluzas de principio a fin.