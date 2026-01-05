Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Real ZaragozaAutobus ZaragozaSanidad AragónObras ZaragozaCabalgata Reyes MagosMariano Sanz Badía
instagramlinkedin

BALONCESTO

Aragón cadete gana a Cataluña en cuartos con 33 puntos y 21 rebotes de Keita

La selección aragonesa se medirá a la Comunidad Valenciana en semifinales

Keita hace un mate durante un partido con la selección aragonesa.

Keita hace un mate durante un partido con la selección aragonesa. / FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Aragón avanza a las semifinales del Campeonato de España cadete masculino que se está celebrando en Zaragoza. El combinado aragonés se ha impuesto este lunes a Cataluña en el cruce de cuartos de final por 67-73 con otra actuación estelar de Soumalia Keita, canterano llegado este curso al Casademont Zaragoza y que juega en el equipo U22 del club aragonés.

El interior ha disputado 36 minutos de la eliminatoria sumando 33 puntos y 21 rebotes para 49 créditos de valoración, siendo con diferencia el jugador más diferencial del partido. Ha firmado una carta de tiro de 13/16 en tiros de dos y 7/12 en tiros libres al haber recibido ocho faltas personales. Además, Tovar ha aportado 19 puntos y 7 rebotes y Gimeno, 13 puntos.

Ahora Aragón se medirá a la Comunidad Valenciana en semifinales, después de que los levantinos se hayan impuesto a Canarias por 81-72. El equipo femenino superó a La Rioja por 62-44 y ahora le espera Navarra en la pelea por los puestos del 9 al 12 este martes a las 11.30 horas. Lucía Fernández, con 17 puntos, ha sido la máxima anotadora.

Por su parte, el conjunto infantil masculino ha caído en su partido de cuartos de final frente a la Comunidad Valenciana por 85-53. Pardos, con 24 puntos, ha sido el más destacado de los aragoneses.

Noticias relacionadas y más

El equipo infantil femenino no ha podido hacer nada en su cruce de cuartos de final ante Andalucía, cayendo por 65-14 en un encuentro dominado por las andaluzas de principio a fin.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents