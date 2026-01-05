Bell-Haynes supera a Llompart y Yusta sigue escalando en los rankings históricos del Casademont Zaragoza

Como en casi todos los partidos de esta temporada en el Casdemont Zaragoza, independientemente del resultado, Santi Yusta y Trae Bell-Haynes fueron de lo mejor del equipo aragonés en Lérida. Claves en una victoria clave (77-87), ambos sumaron para que el equipo de Jesús Ramírez pudiera imponerse en el Barris Nord y también para ir acumulando puntos, asistencias y otros datos estadísticos que les hacen avanzar en los rankings históricos del club aragonés en la máxima categoría.

Santi Yusta ya se ha situado como el jugador que más minutos ha defendido la camiseta del Casademont Zaragoza en la ACB (3.210), superando a Norel (2.965) y Benzing (2.822), y con sus extraordinarias medias de este curso es también el que más puntos ha celebrado con el club aragonés (1.535). Asimismo, se sitúa como el jugador con más recuperaciones de la historia (171).

Desde esta jornada ha adelantado también al malogrado Stevan Jelovac para situarse como segundo jugador con más créditos de valoración en la historia del club. El madrileño acumula 1.473 por los 1.460 del interior serbio y sigue acehando al líder histórico, Henk Norel, que suma 1.746.

Pero el capitán no es el único que avanza en estos rankings históricos. Trae Bell-Haynes también sigue acumulando asistencias y este fin de semana ha superado la cifra que ostentaba el actual secretario técnico del club, Pedro Llompart. El canadiense suma ya 403 asistencias por las 397 del exjugador balear. Y está a tan solo 16 de hacerse con la primera plaza que ocupa Tomás Bellas (419).