El lío con las fechas para el Gran Canaria-Baskonia de la ACB que salpica al Casademont Zaragoza

La borrasca Emilia del pasado 14 de diciembre obligó a detener la actividad deportiva a todos los niveles, afectando de lleno al Casademont Zaragoza, que vio cómo se aplazaban sus dos encuentros, de Liga Femenina Endesa y de Liga ACB, frente al Valencia Basket. El de la competición femenina ya pudo disputarse el pasado 30 de diciembre con un excelente resultado para el conjunto de Carlos Cantero (53-73) y el de la masculina se ha programado para el próximo lunes 12 de enero.

Pero ese fin de semana se suspendió también el Gran Canaria-Baskonia, para el que las partes implicadas no han encontrado aún una fecha definitiva, por lo que la ACB ha resuelto una serie de opciones que afectan muy directamente al Casademont Zaragoza, que podría ver cómo se aplazan sus encuentros frente al Bilbao y al propio Baskonia en función de cuándo se dispute.

"A causa de la densidad de los calendarios de las competiciones europeas, no es posible encontrar una fecha óptima para su disputa antes de la Jornada 17, y se establecen los siguientes horarios en función de su incidencia en la Copa del Rey", indica la propia competición antes de detallar todas las combinaciones.

Si una vez finalizada la Jornada 17 el partido tieneincidencia para la Copa del Rey, ya sea para su clasificación o para ser cabeza de serie, el Gran Canaria-Baskonia se disputará el 8 de febrero a las 17.00 horas (insular). En este caso se aplazarían los partidos Dreamland Gran Canaria-Surne Bilbao y Kosner Baskonia-Casademont Zaragoza, ambos de la Jornada 19, pasando a disputarse ese mismo fin de semana el siguiente encuentro de la Jornada 28: Casademont Zaragoza-Surne Bilbao, el sábado 7 de febrero a las 20.00

Sin embargo, si una fez finalizada esa última jornada de la primera vuelta el choque no tiene ninguna incidencia para la Copa del Rey, las posibles nuevas fechas para la recuperación del partido Dreamland Gran Canaria - Kosner Baskonia serían las siguientes: el martes 31 de marzo a las 21.00 horas si el conjunto insular no se clasifica para los cuartos de la Champions, o el miércoles 22 de abril a las 21.00 horas si el Gran Canaria accede a cuartos de la BCL y el Baskonia no disputa el play-in de la Euroliga. En caso de no poder disputarse en una de esas dos fechas señaladas, la ACB anunciaría con posterioridad la fecha definitiva del encuentro en función de los resultados de ambos equipos en las competiciones europeas.

En el caso de que el Dreamland Gran Canaria–Kosner Baskonia se dispute el 8 de febrero y se deban aplazar los partidos Dreamland Gran Canaria-Surne Bilbao y Kosner Baskonia-Casademont Zaragoza, el conjunto aragonés disputaría su partido el miércoles 1 de abril a las 20.30 horas, si no se clasifica para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup, o el miércoles 22 de abril a las 20.30 horas si no llega a los cuartos y el Baskonia no disputa el play-in de la Euroliga. En caso de no poder disputarse en una de esas dos fechas señaladas, la ACB anunciaría con posterioridad la fecha definitiva del encuentro en función de los resultados de ambos equipos en las competiciones europeas.