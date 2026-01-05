Parte de guerra en el Casademont Zaragoza: Dubljevic se rompe otro metacarpiano, Stephens tiene una lesión en el aductor y Koumadje, en la rodilla

Se acumulan los problemas en el Casademont Zaragoza, ahora en forma de lesiones. El club aragonés ha emitido un largo parte médico, que casi parece de guerra, con los problemas de tres de sus jugadores, dos de ellos en el puesto de 'cinco'. Bojan Dubljevic ha vuelto a romperse un metacarpiano, DJ Stephens sufre un problema en el aductor y Koumadje, un esguince de ligamento en la rodilla.

"Durante el partido de ayer en Lérida, Bojan Dubljevic sufrió un traumatismo en la mano izquierda. A la llegada a Zaragoza fue atendido en el servicio de urgencias del Nuevo Hospital Quirónsalud Zaragoza. Tras realizar las pruebas oportunas se ha diagnosticado fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", señala el club acerca del montenegrino.

Dubljevic ya sufrió la fractura de dos metacarpianos la temporada pasada, lo que le obligó a pasar por el quirófano tanto después de la lesión como posteriormente en verano para retirar material quirúrgico. Ese percance marcó un antes y un después en el rendimiento del pívot montenegrino.

"También en este partido, DJ Stephens sufrió una lesión en el aductor derecho. A lo largo de la mañana se le realizarán pruebas en el Nuevo Hospital Quirónsalud para determinar el alcance de la lesión", añade la entidad. Stephens pudo jugar algo menos de ocho minutos antes de sufrir ese percance en Lérida. Tras ello, se le vio en el banquillo con hielo en la zona afectada.

"Por su parte Christ Koumadje, que sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda durante el partido contra el Barcelona, ha sido sometido a una resonancia magnética en el Nuevo Hospital Quirónsalud. El resultado es un diagnóstico de esguince de ligamento colateral interno de grado I. La evolución durante los próximos días determinará si es posible su alineación en el próximo partido", apunta el club acerca del pívot chadiano, que fue baja en Lérida precisamente por ese motivo.

Al tiempo, el Casademont ofrece el estado actual de dos de sus lesionados, el turco Emir Kabaca, que todavía no ha podido debutar esta temporada tras aplastarse un dedo en el gimnasio, y Youssouf Traoré, que también sufrió recientemente la fractura de un dedo. "Evoluciona favorablemente y está prevista su reincorporación al grupo en los próximos días", indica para ambos casos.

El Casademont Zaragoza regresa a la Liga este sábado recibiendo al Gran Canaria en el Príncipe Felipe, el lunes 12 recuperará el duelo aplazado en Valencia y el 14 retomará la FIBA Europe Cup en la pista del Dinamo Sassari.