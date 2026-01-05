Las 'Reinas Magas' del baloncesto: el Casademont Zaragoza bate su récord de victorias consecutivas

Si algo ha quedado claro acabado el 2025 es que el Casademont Zaragoza se ha portado bien este año. Tras un gran final de temporada en la anterior campaña, las de Carlos Cantero empezaron el curso por todo lo alto, con una remontada imborrable para clasificarse a la Euroliga y ganando la Supercopa de España al actual campeón de Liga Femenina Endesa. Todo ello, antes de empezar a postularse como uno de los claros favoritos a ganar la competición regular.

Aunque ha tenido bajones, en especial en el transcurso de los partidos, el conjunto rojillo no ha dejado de creer por muy cuesta arriba que lo tuviera y ha visto su fe recompensada en la inmensa mayoría de ocasiones. Por ello, los Reyes Magos no han dudado adelantarse para obsequiar al conjunto aragonés. Mientras que en los hogares de la capital aragonesa y el resto de la geografía española reciben sus regalos esta noche, en Las Palmas de Gran Canaria, tuvieron la visita de sus majestades un día antes.

En las islas, el Casademont volvió a imponerse el domingo. Una victoria más esta temporada, pero no una cualquiera. En la cancha del Spar Gran Canaria, las de Cantero ganaron por undécima vez consecutiva en Liga Endesa. Con esta cifra, las aragonesas baten un increíble récord particular que establecieron hace tan solo dos años tras firmar una histórica primera vuelta en la temporada 23-24, con diez triunfos seguidos.

Carlos Cantero, en el partido de Liga entre el Casademont y el Araski en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Tras aquel hito, el Casademont llegó a colocarse a la cabeza de la clasificación. Sin embargo, un balance de dos victorias y una derrota en los siguientes tres encuentros le hicieron acabar el primer tramo de competición en el tercer puesto. Ahora, a falta del choque de este miércoles contra el Gipuzkoa, el conjunto rojillo, que colidera la tabla junto al Girona, podría acabar la primera vuelta en lo más alto si vuelve a ganar y el equipo catalán tropieza. También podría darse el caso con doble victoria o doble derrota y una gran diferencia de puntos, aunque los números lo convierten en un escenario remoto.

Ambos equipos han perdido un solo encuentro hasta ahora. El Girona cayó, precisamente, ante el Casademont, mientras que este lo hizo en la pista del Gernika Bizkaia, donde juega el conjunto catalán el miércoles. Además, el Girona se ha trabajado el liderato en cada choque hasta obtener una diferencia positiva de 242 puntos, frente al +173 de las aragonesas. Por ello, en caso de ganar ambos, el Casademont debería hacerlo por 69 puntos más que el Girona y, en el supuesto de una doble derrota, por 69 menos.

Aficionados del Casademont, en el partido de Liga ante el Araski en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En cualquier caso, y aunque finalmente no se dé, las de Cantero han tenido recompensa suficiente esta primera semana de 2026, al igual que su afición. La ‘Marea Roja’, que tampoco ha dudado de las suyas en ningún momento y ha estado presta a apoyarlas en cada partido, sobre todo en el indómito Príncipe Felipe, ha sido una pieza clave en la obtención de este récord. Para la afición, en cambio, el regalo no ha llegado de la mano de los habituales, sino de sus majestades, las ‘Reinas Magas’.

El salto del Casademont este curso no ha sido únicamente cuantitativo, sino también cualitativo. Las aragonesas han sido, aunque por tramos, un equipo imparable, con un juego insuperable y un estilo mágico. Ante algunos de los equipos más poderosos, como el actual tricampeón de Liga, las de Cantero no han dado cuartel.

Ahora, con una ambición sin límites, al conjunto rojillo solo le queda tratar de volver a superarse y perseguir la decimosegunda victoria consecutiva. De hecho, el propio Cantero lo anticipó antes de empatar la racha, y ahora sus declaraciones marcan el camino. "Es un balance muy bueno y muy complicado. Lo tienes en mente porque son cosas en las que te gusta ganarte, sobreponerte, competir contra ti mismo como equipo". En ese sentido, el Casademont ha dado en el clavo, porque no encontrará mejor rival a que batir que él mismo