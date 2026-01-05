Vit Krejci, el canterano y exjugador del Casademont Zaragoza que triunfa en la NBA: "Zaragoza es mi segunda casa"

Vit Krejci recuerda con cariño su paso por Zaragoza mientras vive su mejor momento de forma en la Liga de baloncesto más prestigiosa del mundo. Siendo ya un jugador asentado en su actual equipo, los Atlanta Hawks, además ostentar uno de los mejores datos de tiro de la NBA en actual temporada, todavía tiene presente su estancia en la capital aragonesa. “Mi paso por Zaragoza me ayudó mucho. Estuve ahí siete temporadas. Es mi segunda casa”, asegura.

Krejci, que llegó a la cantera del conjunto rojillo con 13 años y debutó tan solo tres después en la temporada 16-17, salió en septiembre de 2021 rumbo a Estados Unidos como primer jugador del club aragonés que fichaba por la NBA y firmó por los Oklahoma City Thunder. Cuatro temporadas después, se ha consolidado en la competición norteamericana y tiene esta campaña el cuarto mejor porcentaje de tiros de 3 de toda la competición.

En una reciente entrevista, el escolta checo de 2,03 metros de altura explica que está muy agradecido por las enseñanzas que recibió en el Casademont Zaragoza y asegura que fueron claves en la formación del deportista en el que se ha convertido. “Sigo en contacto con algunos entrenadores de allí. Estoy contento de haber dado ese paso con 13 años. Me ayudó un montón, como jugador y como persona”, afirma.

Foto de archivo de Vit Krejci en una entrevista a este medio en 2020. / ANDREEA VORNICU

De entre las personas que le guiaron en su formación, Krejci tiene en la memoria a varios excompañeros y técnicos en particular, tanto del Casademont Zaragoza como de las categorías inferiores en las que completó tres cursos. “Carlos Iglesias me ayudó mucho como entrenador. De jugadores, aprendí mucho de Carlos Alocén en los entrenos. Teníamos muy buen equipo”, subraya.

En cuanto a su debuto y los años posteriores en Liga ACB, también recuerda a varias personas importantes con las que tuvo afinidad: “Cuando pasé al primer equipo, con ‘Porfi’ Fisac. Teníamos muchos jugadores más viejos y con mucha experiencia. Me ayudaron a ser más profesional, y saber cómo aprovechas mis posibilidades”, concluye.