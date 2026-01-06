Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "El liderato está en nuestras cabezas, pero es secundario"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, ha comparecido en la previa del partido que jugará su equipo mañana (20.00 horas) en el Príncipe Felipe ante el Euskotren y asegura que están ansiosas por jugar la que será la última jornada del primer tramo de competición. En caso de ganar, y si tropieza el Girona, con el que mantiene el conjunto aragonés “una pelea muy bonita” por el liderato, podrían situarse en lo más alto de la tabla, aunque ese es “un objetivo secundario”.

El Casademont llega al encuentro tras once victorias consecutivas, mientras que el conjunto vasco llega después de seis derrotas, y con la ambición de seguir engordando la racha. “Con ganas de poner el broche final a la primera vuelta con la misma dinámica que lo estamos haciendo y mantener esa solidez que estamos teniendo”, ha indicado el técnico.

Además del dato de triunfos, las aragonesas guardan un balance de trece victorias y una única derrota y podrían cerrar el primer tramo de competición en 14-1, algo que Cantero explica a través del factor físico. “Siempre pones, por la experiencia de otros años, el 12-3, 11-4 como buena vuelta. Al final sabíamos que teníamos un grupo muy duro y que eso podía pasar factura en la doble competición, pero ahí se está viendo en la fatiga, en el cansancio, en la no gravedad de las lesiones. Ahí es donde se nota el tema físico y cómo estamos aguantando”, afirma.

Carlos Cantero, junto a su cuerpo técnico en el partido de Liga ante el Araski en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En ese sentido, sobre el rival y su mala dinámica, el entrenador tiene la misma explicación: “Después de tantos meses se está viendo. Fue Aranzazu (Muguruza) quien lo dijo después de su partido. Ese nivel físico les está pasando factura, sobre todo en las segundas partes, a mitad del tercer y el último cuarto”.

De hecho, el plan de partido pasa por imponerse en esfuerzos al rival y echar mano de las sensaciones. “Nuestra idea es mantener ese nivel físico, aguantarlo 40 minutos, aprovechar nuestras oportunidades en las desconexiones que pueda tener el rival y aprovecharnos de esa dinámica”, ha remarcado Cantero. Además, dice, la prioridad es que el Euskotren “no recupere esa confianza que tenía en los partidos de inicio” en la Liga Endesa.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza, en el partido de Liga ante el Araski en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Aunque el momento de forma juega a favor del Casademont Zaragoza, lo que le preocupa al técnico es el exceso de confianza. “La dinámica es positiva para sacar partidos que de otra forma son más complicados, pero puedes caer en la relajación, en sobre confianza, y perder el foco competitivo. Yo creo que ese es un poquito el miedo que puede tener más un entrenador acerca de su equipo, porque al final las que juegan son ellas, no es sólo el discurso”, asegura.

Por último, en lo referente al encuentro del Girona en Vizcaya, que se jugará a la misma hora, explica Cantero que lo seguirán en tiempo real, aunque no le preocupa en exceso el resultado final, y ha ensalzado el nivel del conjunto catalán. “Girona está haciendo un baloncesto también muy competitivo y sacando bien los partidos. Está siendo una pelea muy bonita”. El entrenador prefiere centrarse en lo suyo y esperar: “Intentar luchar lo mejor que podemos y hacer nuestro trabajo. Y si luego hay un equipo que está ganando los partidos y nos supera, pues felicitarles. Es un objetivo secundario de todas formas”.