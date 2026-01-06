La selección aragonesa cadete del gigante Keita se queda a las puertas de la final

Aragón se quedó cerca pero no pudo meterse en la final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se está disputando en la provincia de Zaragoza. En el pabellón de Utebo, el equipo regional cadete que dirige Javier López cayó por 68-78 ante la Comunidad Valenciana en un choque en el que llegó a perder por 20 puntos pero también a soñar con la remontada en un último cuarto que ganó por 22-14.

Un día más, el gigante Soumalia Keita, canterano desde este curso del Casademont Zaragoza, fue el más destacado de los aragoneses al firmar 25 puntos y 17 rebotes, 9 de ellos ofensivos, para 35 créditos de valoración. Alejandro Tovar, que ya destacó en la Minicopa Endesa con el Casademont Zaragoza, sumó 15 puntos y 5 rebotes, confirmando también su buen campeonato.

El combinado de la Comunidad Valenciana tomó la iniciativa desde el principio y mandó en el marcador desde los primeros compases. Sin embargo, Aragón hizo valer su condición de local y consiguió enjugar la diferencia en el segundo cuarto para dejarlo todo abierto en la segunda parte. Sin embargo, un parcial de 13-25 en el tercer cuarto permitió a los valencianos lograr una máxima renta de 20 puntos. Aragón no se rindió y consiguió rebajarla a 7 en el último parcial, pero se quedó sin tiempo para culminar su remontada y no jugará la final.

Andrés Crespo fue el mejor de los valencianos con 31 puntos y 4 rebotes para 21 créditos de valoración. Ismael Traoré le secundó con 20 puntos y 15 rebotes. Aragón peleará hoy por el tercer puesto, mientras que la Comunidad Valenciana hizo pleno de finales en las semifinales que disputó. El conjunto cadete femenino se jugará el título frente a Castilla y León tras vencer a Cataluña y Andalucía, respectivamente, que hoy lucharán por el tercer cajón del podio.

En la categoría infantil masculino buscarán el oro frente a Cataluña tras vencer a la Comunidad de Madrid y Galicia respectivamente en las semifinales. En infantil femenino Andalucía superó a Cataluña en semifinales y se jugará el título frente a un rival aún por determinar.