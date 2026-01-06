Yusta, Bell-Haynes y Robinson, los tres mosqueteros del Casademont Zaragoza

En el Casademont Zaragoza no todo está saliendo según lo previsto y el equipo no ha encontrado todavía la regularidad necesaria ni esperable a estas alturas de la temporada. Sin embargo, hay piezas que sí funcionan, algunas incluso mejor que nunca, y Jesús Ramírez cuenta con tres mosqueteros que lideran al equipo. Santi Yusta, Trae Bell-Haynes y Devin Robinson son los tres jugadores del plantilla que superan los diez puntos y los diez créditos de valoración media en las 13 jornadas disputadas. En Lérida volvieron a ser los tres más destacados para llevar al Casademont a una victoria imprescindible.

El mejor de todos está siendo Santi Yusta, que no solo es el más destacado del Casademont sino también de los mejores de la competición. El madrileño ha encontrado la solidez en su juego y ya no es ese jugador de altibajos que juega un partido bien y dos intrascendentes, sino que es un dominio constante tanto en ataque como en defensa. En Lérida fue, un día más, el máximo anotador con 19 puntos, con 2/3 en triples, a los que sumó 5 rebotes para 18 créditos de valoración, solo por detrás de los 23 de Bell-Haynes.

En la temporada acumula 18,2 puntos de media por partido, con un 34% de acierto desde el 6,75, 4,2 rebotes y 1,2 asistencias para 20,3 créditos de valoración. Son las mejores cifras de su carrera. Y casi de la Liga ACB porque Yusta es el segundo en valoración (Bozic, 20.8), en puntos (Luwawu-Cabarrot, 20,1), el tercero que más tiros libres anota y el segundo que más faltas recibe con 5,9 por jornada.

Trae Bell-Haynes también está destacando esta temporada, la tercera que juega en Zaragoza. En el Barris Nord tuvo 30 minutos de juego, muchos de ellos compartidos con Spissu en pista, en los que sumó 16 puntos y 8 asistencias para 23 créditos de valoración. Este curso está sumando 14,8 puntos, 2,5 rebotes y 4,9 asistencias para 14,4 de valoración, ligeramente por debajo del año pasado. Es el quinto mejor asistente de la competición con 4,9 de media. En este caso el rendimiento de Spissu por debajo de lo esperado le está dando al canadiense todavía mayor protagonismo.

Y el tercero en discordia es Devin Robinson. Aunque el más irregular de los tres, con actuaciones muy destacadas y también muy intrascendentes, el ala-pívot también está siendo de lo más seguro del equipo aragonés. El domingo sumó 12 puntos, 3 rebotes, 3 recuperaciones, 6 contraataques y 2 tapones para 13 créditos de valoración. No fueron números tan espectaculares como los de los otros dos mosqueteros pero sí fue una actuación influyente en el partido.

En la temporada está mediando 14,2 puntos por partido, 5,5 rebotes y 13,9 créditos de valoración. Es el cuarto jugador de la Liga ACB con más minutos (27) y el líder en tiros de dos anotados con 5,2 por jornada. Es quinto en rebotes defensivos con 4,5 y cuarto en mates con 1,3 por jornada. Sus números son muy similares a los que firmó en sus dos temporadas en Manresa.

Su influencia y regularidad en el equipo quedan reflejadas en otro dato: son los tres jugadores que más minutos tienen, superando todos ellos los 25 de media por jornada: Robinson destaca con 27 y Yusta y Bell-Haynes acumulan 26.30 cada uno. El otro jugador que supera los 20 de media es Bojan Dubljevic. Los hechos demuestran que Jesús Ramírez confía en ellos muy por encima de otros jugadores de la plantilla y los tres están respondiendo. Son los pilares del Casademont Zaragoza en una temporada irregular.

Ahora al técnico se le acumulan los problemas en forma de lesiones, que van a acortar un poco más su rotación y que van a convertir a estos tres jugadores en figuras aún más clave si cabe. A la espera de que lleguen refuerzos, con todas las líneas tocadas, contar con un base, un exterior y un interior fiables y que respondan jornada tras jornada es imprescindible para un Casademont que tiene mucho que sumar por delante.