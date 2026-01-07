En Directo
El Casademont Zaragoza-IDK Euskotren, en directo: horrible primera mitad en ataque
El equipo aragonés termina la primera vuelta en casa recibiendo al conjunto guipuzcoano, que empezó la temporada en lo más alto y suma ahora seis derrotas seguidas
El Casademont Zaragoza termina la primera vuelta recibiendo al IDK Euskotren en el Príncipe Felipe con la obligación de ganar para seguir en lo más alto de la tabla. El equipo aragonés, el más en forma de la competición tras sumar once triunfos consecutivos en Liga, se mide al que fue la revelación al comienzo de la temporada, pero que ahora es el conjunto con peor racha tras perder sus últimos seis encuentros en la competición doméstica. Las de Carlos Cantero quieren aprovechar su buen momento y el malo de su rival para brindar otro triunfo a la Marea Roja.
Sigue con nosotros el minuto a minuto:
Descanso en el Príncipe Felipe con una última posesión que es buen espejo de la primera parte rojilla: no llegó Aminata ni a lanzar y se comió el crono. 24-28, una primera parte horrible
Nueva pérdida del Casademont con un pase interior que se va directamente fuera. Menos mal que después anota Gueye tras coger rebote ofensivo
Airball de Laia Flores de tres. Está totalmente desconectado el Casademont en ataque (22-28)
Falla Bankolé y vuelve a castigar el IDK, que está corriendo mucho con Ariztimuño en pista. Ahora, nueva pérdida en ataque
Canasta de Faye tras asistencia de Ariztimuño y nueva pérdida del Casademont, que no logra mover el balón con facilidad
Anota solo uno de tres, así que sigue por debajo el Casademont (20-22)
Anota Nerea Hermosa uno de sus dos tiros libres y e irá a la línea Mawuli para tres tiros. Si mete todos habrá empate.
Tiempo muerto en pista. Sigue el Casademont muy espeso, sin encontrar tiros cómodos tras jugada y las anotaciones son generalmente por suspensiones en media pista generadas por las propias jugadoras. Menos mal que la defensa está sosteniendo el resultado y está impidiendo una ventaja visitante mayor
Otra suspensión, ahora de Vorackova. De momento Carla Leite no vuelve a pista...
Triple de la ex del Casademont Lara González. Responde Mawuli desde media distancia tras un triple fallado de Mariona Ortiz. Vuelve a anotar Lara González
- El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
- El mercado del Real Zaragoza: el delantero es el objetivo más vital y Karrikaburu se aleja de forma casi definitiva
- Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- Los fichajes que el Real Zaragoza ha de darle a Rubén Sellés y la valiosa lección de Manolo González
- El 'triángulo de hielo' hace honor a su nombre: -12,6 ºC en un pueblo de Teruel
- Quién es quién en las listas electorales del 8F en Aragón: salidas, sorpresas y regresos a la primera línea
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'El liderato está en nuestras cabezas, pero es secundario