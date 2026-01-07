Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza-IDK Euskotren, en directo: horrible primera mitad en ataque

El equipo aragonés termina la primera vuelta en casa recibiendo al conjunto guipuzcoano, que empezó la temporada en lo más alto y suma ahora seis derrotas seguidas

Nadie Fingall lanza un triple en el choque ante el IDK Euskotren.

Nadie Fingall lanza un triple en el choque ante el IDK Euskotren. / Josema Molina

A. Bobed

Zaragoza

El Casademont Zaragoza termina la primera vuelta recibiendo al IDK Euskotren en el Príncipe Felipe con la obligación de ganar para seguir en lo más alto de la tabla. El equipo aragonés, el más en forma de la competición tras sumar once triunfos consecutivos en Liga, se mide al que fue la revelación al comienzo de la temporada, pero que ahora es el conjunto con peor racha tras perder sus últimos seis encuentros en la competición doméstica. Las de Carlos Cantero quieren aprovechar su buen momento y el malo de su rival para brindar otro triunfo a la Marea Roja.

Sigue con nosotros el minuto a minuto:

