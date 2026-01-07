El Casademont Zaragoza-IDK Euskotren, en directo: horrible primera mitad en ataque

El Casademont Zaragoza termina la primera vuelta recibiendo al IDK Euskotren en el Príncipe Felipe con la obligación de ganar para seguir en lo más alto de la tabla. El equipo aragonés, el más en forma de la competición tras sumar once triunfos consecutivos en Liga, se mide al que fue la revelación al comienzo de la temporada, pero que ahora es el conjunto con peor racha tras perder sus últimos seis encuentros en la competición doméstica. Las de Carlos Cantero quieren aprovechar su buen momento y el malo de su rival para brindar otro triunfo a la Marea Roja.

Descanso en el Príncipe Felipe con una última posesión que es buen espejo de la primera parte rojilla: no llegó Aminata ni a lanzar y se comió el crono. 24-28, una primera parte horrible

Nueva pérdida del Casademont con un pase interior que se va directamente fuera. Menos mal que después anota Gueye tras coger rebote ofensivo

Airball de Laia Flores de tres. Está totalmente desconectado el Casademont en ataque (22-28)

Falla Bankolé y vuelve a castigar el IDK, que está corriendo mucho con Ariztimuño en pista. Ahora, nueva pérdida en ataque

Canasta de Faye tras asistencia de Ariztimuño y nueva pérdida del Casademont, que no logra mover el balón con facilidad

Anota solo uno de tres, así que sigue por debajo el Casademont (20-22)

Anota Nerea Hermosa uno de sus dos tiros libres y e irá a la línea Mawuli para tres tiros. Si mete todos habrá empate.

Tiempo muerto en pista. Sigue el Casademont muy espeso, sin encontrar tiros cómodos tras jugada y las anotaciones son generalmente por suspensiones en media pista generadas por las propias jugadoras. Menos mal que la defensa está sosteniendo el resultado y está impidiendo una ventaja visitante mayor

Otra suspensión, ahora de Vorackova. De momento Carla Leite no vuelve a pista...