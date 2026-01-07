Spissu: "Entrenamos muy bien durante la semana, pero en el partido nos falta algo"

Le vienen al Casademont Zaragoza tres encuentros muy importantes e incluso vitales para definir el resto de la temporada y se disputarán concentrados en cinco días. Y con bajas importantes y viajes de por medio. Es decir, no es el escenario soñado sobre el papel.

Sin embargo, la victoria frente al Hiopos Lleida en el último partido ha sido un bálsamo para el Casademont, un impulso para lo que viene. "No fue un partido fácil, pero lo jugamos como equipo, como tenemos que hacerlo en cada encuentro y ahora tenemos una semana en la que podemos entrenar más", afirmó Marco Spissu.

Venció el Casademont un encuentro trascendental y el objetivo ahora, pese a las bajas, las apreturas del calendario y la entidad de los rivales, es trasladar ese buen trabajo de Lérida y de la semana de entrenamientos a los partidos, el debe del equipo aragonés según el italiano: "El problema es que entrenamos muy bien durante la semana, pero en el partido nos falta algo. Entrenamos con mucha intensidad y calidad, pero en el partido nos falta algo y estamos trabajando en ello. Esperemos que la victoria en Lérida nos traiga continuidad", valoró.

El equipo, según el base, quiere "mirar hacia arriba" en la clasificación, pero tampoco se olvida de que "también tenemos que mirar hacia abajo porque estamos ahí en medio". Reconoció que "sentimos un poco de alivio" con el triunfo ante el Hiopos Lleida, pero ahora "queremos mirar hacia arriba y tenemos la calidad para ello", recalcó. "Falta ponerla en cada partido y estamos trabajando en ello", incidió.

"Tenemos que ganar sí o sí"

La primera etapa de este Tourmalet de cinco días será este sábado ante el Dreamland Gran Canaria: "Es clave para nosotros. Necesitamos a la afición, hemos ganado solo dos partidos en casa y es muy poco. Tenemos que ganar sí o sí", aseguró.

De todos modos, "pensamos partido a partido". Primero, Gran Canaria (el sábado), "que es muy importante"; luego a Valencia (el lunes), "que está muy bien en Euroliga y también en la ACB"; y después "a mi ciudad, a Sassari (el miércoles), un encuentro muy bonito de jugar, con mi familia y amigos, pero que tenemos que ganar si queremos seguir en la Europe Cup".