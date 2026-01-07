El uno a uno del Casademont Zaragoza-IDK Euskotren: Fingall destaca entre números flojos

Nadia Fingall | 8 |

Valladar. La mejor en ataque e imperial en defensa. Tres tapones y tres robos.

Mariona | 6 |

Líder. Cogió la batuta en el peor momento y fue clave para obrar la remontada.

Leite | - |

Lesionada. Tuvo que retirarse a los tres minutos tras caerle encima una rival.

Flores | 4 |

Floja. Se fue sin anotar, pero sí que aportó en otras facetas. Gris de todos modos.

Pueyo | 5 |

Trabajadora. Tampoco brilló, pero siempre quiso la pelota y no se escondió.

Oma | 3 |

Desaparecida. Jugó solo siete minutos, pero pasó de puntillas por el partido.

Vorackova | 3 |

Oculta. Su mejor virtud es tirar a canasta y lo hizo solo una vez en 14 minutos.

Bankolé | 2 |

Fatal. Erró sus seis tiros y no fue una solución en ningún momento. Mal partido.

Hempe | 4 |

Negada. También vio el aro enano, pero al menos sacó tiros libres importantes al final del partido.

Gueye | 3 |

Desconectada. Cinco pérdidas y nunca estuvo a tono dentro del choque.

Hermosa | 5 |

Testimonial. No jugó casi nada y pese a ello hizo 7 de valoración. Cuenta poco, pero sumó.

Mawuli | 7 |

Fundamental. Fue la gran artífice en el último cuarto de que el Casademont ganase. Tuvo su momento.