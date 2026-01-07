El uno a uno del Casademont Zaragoza-IDK Euskotren: Fingall destaca entre números flojos
Pocos aprobados en las filas del equipo aragonés
Nadia Fingall | 8 |
Valladar. La mejor en ataque e imperial en defensa. Tres tapones y tres robos.
Mariona | 6 |
Líder. Cogió la batuta en el peor momento y fue clave para obrar la remontada.
Leite | - |
Lesionada. Tuvo que retirarse a los tres minutos tras caerle encima una rival.
Flores | 4 |
Floja. Se fue sin anotar, pero sí que aportó en otras facetas. Gris de todos modos.
Pueyo | 5 |
Trabajadora. Tampoco brilló, pero siempre quiso la pelota y no se escondió.
Oma | 3 |
Desaparecida. Jugó solo siete minutos, pero pasó de puntillas por el partido.
Vorackova | 3 |
Oculta. Su mejor virtud es tirar a canasta y lo hizo solo una vez en 14 minutos.
Bankolé | 2 |
Fatal. Erró sus seis tiros y no fue una solución en ningún momento. Mal partido.
Hempe | 4 |
Negada. También vio el aro enano, pero al menos sacó tiros libres importantes al final del partido.
Gueye | 3 |
Desconectada. Cinco pérdidas y nunca estuvo a tono dentro del choque.
Hermosa | 5 |
Testimonial. No jugó casi nada y pese a ello hizo 7 de valoración. Cuenta poco, pero sumó.
Mawuli | 7 |
Fundamental. Fue la gran artífice en el último cuarto de que el Casademont ganase. Tuvo su momento.
