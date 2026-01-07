A por la victoria en el Príncipe Felipe y un golpe de suerte: la previa del Casademont Zaragoza-Euskotren

El Casademont Zaragoza se enfrenta esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe al IDK Euskotren (20.00 horas, Aragón TV) en la que será la última jornada de la primera vuelta de Liga Femenina Endesa. El conjunto rojillo, con once triunfos consecutivos en la competición regular, ostenta la mejor racha del grupo y recibe al equipo que cuenta con la peor dinámica tras seis derrotas seguidas.

Tras batir el pasado domingo el récord de diez victorias consecutivas en Las Palmas de Gran Canaria, el reto ahora es algo mayor y, por desgracia para las de Cantero, no depende únicamente de ellas. El conjunto rojillo colidera la clasificación junto al Girona, que guarda el mismo registro y tiene además mejores estadísticas en puntos a favor y en contra.

Por tanto, si además de acabar la primera vuelta en 14-1, desea hacerlo en lo más alto, el club aragonés deberá ganar y cruzar los dedos para que el conjunto catalán, que juega a la misma hora, tropiece. También podría darse el caso con doble victoria o doble derrota y una gran diferencia de puntos, aunque los números lo convierten en un escenario remoto.

Ornella Bankolé, en el partido de Liga entre el Casademont Zaragoza y el Araski en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Ambos equipos han perdido un solo encuentro en la competición doméstica este curso. El Girona cayó, precisamente, ante el Casademont, mientras que este lo hizo en la pista del Gernika Bizkaia, donde se bate hoy el conjunto catalán.

Además, el Girona se ha trabajado con mucho empeño el liderato y goza ya de una cómoda diferencia positiva de 242 puntos, frente al +173 de las aragonesas. Por ello, en caso de ganar ambos, el Casademont debería hacerlo por 69 puntos más que el Girona y, en el supuesto de una doble derrota, por 69 menos, si quiere cumplir ese sueño con las matemáticas de su lado.

Carlos Cantero, junto a su cuerpo técnico en el partido de Liga ante el Araski en el Príncipe Felipe / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En este sentido, aunque el técnico rojillo aseguró en la previa que el liderato no es algo que les preocupe en exceso, firmar 14 triunfos en una primera vuelta de Liga Endesa en un caso difícil de presenciar y la prueba del nivel exigencia del baloncesto español. Por tanto, se espera que Cantero saque un quinteto competitivo, si bien puede introducir alguna variante como hizo en las islas con Aminata Gueye, Nadia Fingall, Laia Flores, Helena Oma y Carla Leite. Cantero tiente una plantilla amplia donde elegir.

Además, el de hoy será el primer partido de este 2026 que el Casademont juegue en el Príncipe Felipe, su feudo, donde siguen imbatidas en Liga esta temporada. Un balance de 6-0 como local en lo que va de campaña sitúa a las aragonesas como uno de los dos equipos que no conoce la derrota en casa, junto a su gran rival en lo alto de la tabla.