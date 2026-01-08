¿Qué es la Copa Campeones que va a disputar el Casademont Zaragoza?

Este jueves ha tenido lugar la presentación de la Copa Campeones, nueva competición para personas con discapacidad intelectual, que será la primera Liga nacional de baloncesto a nivel mundial. "Una nueva competición que nace con el objetivo de promocionar el deporte que busca la integración de todos y de representar los verdaderos valores del baloncesto: superación, diversión y compañerismo", señala la ACB en su comunicado.

La recién inaugurada competición de baloncesto para personas con discapacidad intelectual de la Fundación ACB, denominada Copa Campeones, contará con 18 clubs que se disputarán el título en seis partidos, dos en cada una de las tres ciudades sede, entre ellos el Gran Canaria y La Laguna Tenerife. Entre los participantes estará el Casademont Zaragoza.

El presidente de la ACB, Antonio Martín, ha destacado este jueves en la presentación del torneo que el baloncesto es "una herramienta educativa y social” y ha subrayado en este sentido el papel de la Copa Campeones, a la que no le gusta llamar “ni Liga ni competición”, sino “primer encuentro” para “divertirse”, tanto para los jugadores como para sus familiares.

Asimismo, en la cita, cuatro jugadores que competirán en este torneo -Jesús Gómez (Joventut Badalona - Fedamar), Manuel Moreno (Valencia Basket Aderes), Miquel Delaurens (Atlas Lleida) y Jesús Gómez (Coviran Granada)- han charlado con el exjugador Víctor Claver sobre sus sensaciones de la Copa y han afirmado que no es tan importante “ganar o perder”, al tiempo que han mostrado su gran emoción por los viajes.

Las tres sedes en las que se disputarán los encuentros en la Copa Campeones serán L’Alqueria del Basket, en Valencia; Nou Congost, en Manresa; y Bilbao Arena, en Bilbao.

Los tres primeros partidos se jugarán en L’Alqueria del Basket entre el 16 y 18 de enero, y participarán Valencia Basket, Gran Canaria, Hispos Lleida, Morabanc Andorra, La Laguna Tenerife y CJB.

Entre el 13 y el 15 de marzo el Nou Congost de Manresa acogerá a otros seis clubes: Baxi Manresa, Barcelona, Básquet Girona, Casademont, UCAM y Covirán Granada.

La competición cerrará en el Bilbao Arena, desde el 8 al 10 de mayo, con la participación de Surne Bilbao Basket, Unicaja Baloncesto, San Pablo Burgos, Baskonia, Real Madrid y Breogán.