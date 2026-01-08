Devin Robinson, jugador del Casademont Zaragoza: "Todavía tengo otra marcha más que desbloquear"
El ala-pívot del conjunto rojillo ha expresado su ambición por ver a su equipo entrar en todas las competiciones en la previa del duelo de este sábado ante el Gran Canaria
El Casademont Zaragoza encara otro exigente compromiso en Liga Endesa. El conjunto aragonés se enfrenta este sábado a las 18.00 horas al Gran Canaria en el pabellón Príncipe Felipe. En la previa del encuentro, Devin Robinson, uno de los referentes del vestuario, ha comparecido esta mañana ante los medios para valorar su estado de forma y los objetivos de un equipo que se encuentra inmerso en un calendario frenético con tres partidos en apenas cinco días.
El estadounidense ha sido tajante sobre su momento personal y su implicación. "Me siento bien. Siento que estoy aportando mucho al equipo, ya sea simplemente siendo uno de los líderes o el capitán, o simplemente aportando energía", ha indicado. El ala-pívot atraviesa un momento de confianza pero, según explica, no se conforma con lo visto hasta la fecha. "Todavía siento que tengo otra marcha más que desbloquear y todavía siento que quiero ganar más partidos para este club", ha asegurado.
Pese a la acumulación de minutos y la carga competitiva que supone alternar la competición doméstica con la FIBA Europe Cup, todo ello tras un arranque complicado para el conjunto rojillo, Robinson ha hecho gala de su ambición de cara a la segunda mitad de la temporada. "En general, las cosas me están yendo de forma sólida, pero como he dicho, quiero ganar más partidos, quiero clasificarme todavía para la Copa, quiero ir al playoff, quiero estar en la Final Four de la FIBA Europe Cup", añade el estadounidense.
A las puertas de un duelo vital para las aspiraciones en Liga de un Casademont Zaragoza que ha mejorado en las últimas jornadas, pese a los resultados ante algunos de los mejores equipos de ACB, como el Barcelona, el jugador rojillo ha querido recalcar su compromiso con el club y sus compañeros. "Todavía tengo cosas que quiero hacer por nuestro equipo. Soy generoso y hago todo lo que puedo por el equipo, pero me siento bien ahora mismo", ha concluido. Devin Robinson se ha postulado ya como una de las grandes bazas del conjunto aragonés.
