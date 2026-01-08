A la venta los abonos para la Copa de la Reina con un coste medio más alto que en 2025: estos serán sus precios

Desde el Casademont Zaragoza, así como desde otros clubs participantes, ya se ha puesto en marcha el proceso preferente de reserva de abonos para la Copa de la Reina 2026, que se celebrará en Tarragona, en el Palau de Esports, del 26 al 29 de marzo de 2026. El enlace para ello está disponible en la página web del Casademont Zaragoza. En cada solicitud se pueden solicitar hasta 10 abonos.

Para gestionarlo como socio del conjunto rojillo, el formulario habilitado se abrirá mañana, viernes 9 de enero, a las 12.00 horas, y las peticiones se formalizarán en orden de llegada. Además, al acceder al registro para la gestión de las solicitudes, es preciso tener a mano el número de abonado del club aragonés a la hora de cumplimentar dicho formulario. Una vez adjudicados los abonos para la Copa, se enviará un enlace para proceder al pago en las siguientes 24 horas para confirmar a reserva.

En función de las zonas existentes en el pabellón, la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha establecido cuatro categorías de abono diferentes: la categoría 1, en la parte más cercana a la pista de las zonas este y oeste, por 75 euros; la categoría 2, en las esquinas y a media distancia en los laterales, por 65 €; la categoría 3, ubicada cerca y a media distancia de pista de las zonas norte y sur, por 55 €; y la categoría 4, en la parte más alta de la grada norte, por 40 €. Además, a cada abono hay que sumar un gasto de gestión de 3 euros.

División del Palau de Esports de Tarragona en zonas con diferente abono. / FEB

La Copa de la Reina 2026 iniciará el próximo miércoles 14 de enero su camino con el sorteo de los emparejamientos que compondrán el cuadro de competición. Un evento que se celebrará en el Museo FEB de Alcobendas a las 12:30 horas y que se podrá seguir a través del canal de Youtube de la FEB. Dicho sorteo supondrá el punto de partida para una cita que reunirá a los 8 mejores equipos de la primera vuelta de la competición regular.

Los equipos se repartirán en dos bombos. En el primero de ellos se encontrarán los cuatro cabezas de serie (Casademont Zaragoza, UniGirona, Valencia Basket y Perfumerías Avenida), mientras que, en el segundo, se darán cita aquellos equipos clasificados entre la quinta y la octava posición de la Liga Femenina Endesa (Cb Jairis, Ensino Lugo, Leganés e IDK Euskotren).