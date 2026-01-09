Carla Leite se perderá el partido entre el Casademont Zaragoza y el Estepona por un leve esguince
La jugadora francesa volvió de una lesión de tobillo en el partido de Liga ante el Araski, hace menos de dos semanas
El Casademont Zaragoza ha informado este viernes de que Carla Leite sufre una lesión ocasionada durante el último encuentro liguero del conjunto rojillo y causará baja para el partido de Liga del domingo (12.15 horas) en el pabellón Príncipe Felipe ante el Estepona.
El club aragonés ha comunicado que la base sufrió un traumatismo en la rodilla durante el partido ante IDK Euskotren disputado también en el Príncipe Felipe el pasado miércoles. El duelo terminó con victoria local (52-46) y con Casademont alcanzando el liderato, pero con la incógnita del alcance de la lesión de Leite, que se retiró de la cancha tras el choque con otra jugadora.
Ahora, la entidad rojilla ha emitido un comunicado para informar de que la deportista sufre una contusión ósea en la rodilla y un esguince leve que no le permitirá estar disponible para el encuentro de Liga Femenina Endesa ante el CAB Estepona. La recuperación de la jugadora dependerá de la evolución en los próximos días.
