Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Afronto el partido con los soldados que tengo, son suficientes para mañana"

El Casademont Zaragoza recibe este sábado al Gran Canaria en el Príncipe Felipe (18.00 horas) en un encuentro marcado por las bajas. El entrenador del conjunto aragonés, Jesús Ramírez, ha comparecido en previa del choque y ha actualizado el estado físico de la plantilla, que atraviesa un momento delicado. A pesar de las bajas seguras y de varias dudas, el técnico ha mostrado confianza en los efectivos disponibles: “Lo afronto con los soldados que tengo, que son suficientes para mañana”.

Ramírez ha confirmado la ausencia de Dubljevic para el calendario inmediato, que viene cargado de partidos para el Casademont. “Dubi tiene una fractura en la mano, en el dedo. Va a estar fuera alguna semana”, ha explicado. A esta baja se suman varias incógnitas que se resolverán a última hora: “Tenemos a DJ (Stephens), Kabaca y Christ (Koumadje), viendo si pueden jugar. De momento no han completado entrenamientos”.

También ha descartado la participación de Youssouf mañana: “Traoré no lo he metido en la lista porque ha entrenado con una férula. El dedo está bien, a nivel mecánico, a nivel de consolidación está bien. Él está haciendo su pretemporada”. Ante el parte médico , el preparador ha puesto en valor el trabajo de la cantera para completar la rotación. “Tenemos muchos jóvenes entrenando y haciéndolo bien. El que no esté porque tenga alguna molestia, lo va a cubrir un joven”, ha asegurado.

Santi Yusta saluda a un rival tras el partido de Liga ante el Hiopos Lleida. / Servicio especial

La situación de una enfermería repleta ha reabierto el debate sobre la necesidad de acudir al mercado, aunque Ramírez ha pedido cautela: “El grupo está trabajando en ello y puede ser encontremos la pieza adecuada. Intentamos ser pacientes, jugar con el timing de la urgencia que tenemos o no”. En este sentido, el técnico ha insistido en la importancia de no precipitarse. “Si arriesgamos buscando el jugador más preciso posible, quizás vamos un poco tarde, y al revés, traer a alguien por la urgencia sin realmente valorarlo bien... Es un trabajo delicado”, afirma.

En lo deportivo, Ramírez ha destacado la importancia clasificatoria del duelo contra el Gran Canaria. “Si sacáramos el partido los pillamos. Si no lo sacamos, empezamos a mirar otra vez hacia atrás”, ha advertido. El entrenador espera un rival motivado por la clasificación copera: “Gran Canaria va a venir como una final, porque si se quieren meter en Copa este partido les mete o los deja con poquitas opciones. Para nosotros da igual que tengamos opciones o no, ni lo sé, pero los cogemos”.

Marco Spissu, en el encuentro de Liga entre el Casademont Zaragoza y el Hiopos Lleida. / ACB / Pol Puertas

Para contrarrestar al conjunto isleño, el técnico ha recurrido a la solidez mental que el equipo exhibió en sus últimas salidas en Liga Endesa. “En Granada y en Lleida, el equipo estuvo muy mentalizado, muy apretado, muy metido desde el principio. Esos dos partidos los hemos afrontado realmente como una final”, indica. El objetivo, explica, es evitar la inconsistencia de otros encuentros: “Necesitamos intensidad, correr, cambiar el ritmo de partido hacia nuestra dirección. Gran Canaria es un equipo muy bien trabajado, tanto ofensiva como defensivamente, con normas muy claras defensivas. Quieren jugar más a medio campo que a campo abierto, y nosotros un poco al revés”.

El entrenador del Casademont Zaragoza ha concluido señalando que una victoria sería clave para la moral del grupo. “Si lo ganáramos, conseguiríamos algo que no ha pasado hasta ahora, que es hacer dos partidos en ACB, o tener una constancia en ocho cuartos, alta, y nos puede dar un empujón importante. Trabajamos para ello, y yo espero y creo que va a ser así”.