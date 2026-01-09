Laia Flores, jugadora del Casademont Zaragoza: "Es espectacular lo que hemos hecho, pero queda toda una vuelta"

Las jugadoras del Casademont Zaragoza afrontan este domingo el primer partido de la segunda vuelta en Liga Femenina Endesa tras proclamarse este miércoles campeonas de invierno. Laia Flores ha comparecido en la previa del encuentro que jugará el conjunto rojillo contra el Estepona este domingo (12.15 horas) en el pabellón Príncipe Felipe.

Sobre la victoria contra el IDK y el pinchazo del Girona que las puso líderes, Laia Flores asegura que la alegría fue máxima, pero ahora toca mirar hacia la segunda vuelta y seguir trabajando. “Aparte de que te da este beneficio de poder jugar el jueves la Copa, que es importante, no significa nada. No es ningún título, así que tampoco le damos mucha importancia. Estuvimos contentas, obviamente, porque al final es como la recompensa de todo el trabajo hecho, pero queda toda una vuelta por delante. Y yo creo que no nos vamos a confiar”, asegura.

Aun así, la jugadora catalana valora positivamente esta gran primera vuelta y achaca el logro al nivel competitivo y el fondo de armario de la plantilla. “Es espectacular lo que hemos hecho. Hemos perdido solo un partido contra Guernica las primeras jornadas. Creo que somos un roster muy largo en el que todo el mundo puede aportar. Cuando una está peor, la otra está mejor”, añade.

Aminata Gueye disputa el balón en el saque inicial del encuentro ante el Euskotren en el Príncipe Felipe. / Josema Molina

En este sentido, y pese a la dificultad de seguir engordando la racha de victorias consecutivas, que ya es de 12, Flores admite que se presenta un calendario difícil, pero la ambición sigue intacta. “Veremos a ver dónde podemos llegar. Ahora nos viene un mes de enero muy duro con muchos partidos complicados. Pero bueno, creo que es centrarnos día a día como hemos hecho hasta el momento. Seguir trabajando y llegar a final de temporada, que es cuando se juegan los títulos, lo mejor posible”, ha explicado.

Sobre su momento de forma, la base del conjunto aragonés ha reconocido que está con más confianza que en otras campañas. “Estoy mucho más tranquila que años anteriores. Es la primera vez desde que soy profesional que repito entrenador dos temporadas seguidas, que ayuda porque al final conoces a Carlos, lo que quiere de ti, lo que pide como base el equipo”.

Carlos Cantero y Laia Flores, en el encuentro entre el Casademont Zaragoza y Araski en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En este hito del primer tramo de competición, uno de los protagonistas ha sido el apoyo de la afición en el Príncipe Felipe, en el que el Casademont no ha perdido un solo encuentro liguero. “Es uno de nuestros objetivos principales desde que empezamos pretemporada. Intentar conectar con la gente, como el año pasado y años anteriores habían hecho aquí. Creo que es impresionante toda la gente que viene. Los niños. Y bueno, sentir la ‘Marea Roja’ siempre es un plus. Esperemos que este domingo también nos ayuden a ganar el partido”, ha expresado la jugadora.

En cuanto al rival del domingo en Liga Femenina Endesa, el Estepona, Laia Flores ha ensalzado su potencial: “Han cambiado un poco desde el primer partido que jugamos, pero igualmente siguen teniendo jugadoras que han sido muy importantes en años anteriores en otros equipos. Y bueno, el fichaje de Claudia Contell o de Tanaya Atkinson, que ya la conocemos aquí, les van a dar ese plus”. Aun así, Laia Flores confía en mantener el nivel de exigencia para sacar el duelo adelante: “No nos podemos relajar en ningún partido. Ya se vio en el último, que todos los equipos contra nosotras juegan sin presión, y un poco la tenemos nosotras. Pero en casa yo creo que si estamos bien lo deberíamos sacar”.