El Casademont Zaragoza-Gran Canaria, en directo: la ACB se juega en el Príncipe Felipe

El Casademont Zaragoza se mide esta tarde al Gran Canaria en el Príncipe Felipe (18.00 horas) en un choque que se ha convertido en un auténtico rompecabezas para Jesús Ramírez. Tras la costosa victoria en Lleida, el parte de guerra ha dejado al cuadro aragonés tocado y obliga al equipo a apelar a la épica y al empuje de la grada para tumbar a un rival de entidad que busca meterse en la Copa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque:

Matazooooo de Robinsoooon para acabaaaar. 95-84

Tdoo bajo control. 93-80. El Casademont va a aganr

Una pérdida de Bell-Haynes pone algo de intriga (86-77)

Ha pasado el susto en el Felipeee (84-73) cuando faltan tres minutos

Tripleeeee de Spissuuuuuu Vitaaaaal (80-71)

2+1 de Yustaaaa que es oxígeeeno (77-69)

Tres tiros libres de Albicy ponen a los canarios a solo cinco (74-69)

Otro triple afortunado de Albicy (75-66)

Ojo porque el Gran Canaria empieza con un 0-5 de salida (70-62)