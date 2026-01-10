Duelo con la enfermería llena: la previa del Casademont Zaragoza-Gran Canaria

El Casademont Zaragoza se mide esta tarde al Gran Canaria en el Príncipe Felipe (18.00 horas) en un choque que se ha convertido en un auténtico rompecabezas para Jesús Ramírez. Tras la costosa victoria en Lleida, el parte de guerra ha dejado al cuadro rojillo tocado y obliga al equipo a apelar a la épica y al empuje de la grada para tumbar a un rival de entidad que llega con la urgencia de amarrar su billete para la Copa del Rey.

Jesús Ramírez conversa con el árbitro en el partido entre el Casademont Zaragoza y el BAXI Manresa. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La confirmación de la fractura en el dedo de Bojan Dubljevic cayó como un jarro de agua fría. Dubi, una de las piezas clave del conjunto rojillo en sus últimos triunfos, estará fuera varias semanas por la rotura de un dedo en el último encuentro y obligará al entrenador a reinventarse. Pero las desgracias no vienen solas. El técnico mantiene hasta última hora las dudas de otras tres piezas fundamentales: DJ Stephens, Kabaca y Christ Koumadje. Ninguno ha podido completar los entrenamientos con normalidad a lo largo de esta semana, y su participación dependerá de las sensaciones más inmediatas y de la necesidad de completar el banquillo. A ellos se suma la baja confirmada por Ramírez de Youssouf Traoré, que empieza a recuperarse de una lesión de larga duración y, aunque entrena con férula, todavía no está listo para hoy y no entrará en la convocatoria.

Ante este panorama desolador, todas las miradas apuntan a Joel Soriano. El pívot dominicano, que ha pasado de ser cuestionado a una pieza indispensable para el técnico catalán, deberá multiplicar sus prestaciones para suplir la ausencia de todos los lesionados del primer equipo. El interior deberá liderar una rotación mermada donde los efectivos disponibles verán la llegada de varios jóvenes gracias a la cantera. Estos refuerzos tendrán que ofrecer un plus de intensidad física para contrarrestar la calidad visitante, de la que no dudó en advertir el técnico en la previa.

Santi Yusta tira a canasta en el encuentro en la cancha del Hiopos Lleida. / Pol Puertas

El rival no invita a la relajación. El Gran Canaria aterriza en Zaragoza con máxima ambición. Situados con una victoria más que los aragoneses en la tabla (6-7 frente al 5-8 del Casademont), los insulares saben que una derrota les complicaría enormemente sus opciones coperas. Se trata de un equipo con un estilo muy definido, sólido en defensa y peligroso en el juego estático, un contraste total con el plan de juego que suele proponer el Casademont Zaragoza de las últimas jornadas de Liga ACB.

Más allá de las matemáticas para la clasificación a la Copa del Rey, el partido se presenta como una reválida mental para los aragoneses. El equipo ha demostrado ser capaz de competir en escenarios hostiles como Granada o Lleida, pero tiene la asignatura pendiente de encadenar dos actuaciones sólidas consecutivas. Ganar hoy no solo supondría igualar a los canarios en la clasificación, sino enviar un mensaje de confianza, tanto para los aficionados que estarán en la grada como para los propios jugadores.

En este sentido, el pabellón Príncipe Felipe volverá a ser protagonista esta tarde. El Casademont, con lo puesto y sin margen para lamentos, busca convertir la necesidad en virtud y regalar a su afición, la 'Marea Roja', una victoria de las que forjan el carácter de un grupo que quiere reivindicarse en la competición doméstica.