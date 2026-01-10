Casademont Zaragoza
Koumadje, K.O en el Casademont Zaragoza: el pívot sufre un esguince en el ligamento de la rodilla
El gigante de 2,24 no jugará este sábado ante el Gran Canaria y el tiempo de baja lo marcará la evolución de su lesión
La enfermería del Casademont Zaragoza es, ahora mismo, un hervidero de gente en el que uno de los nombres que más preocupan es Christ Koumadje. El pívot, tras someterse a diferentes pruebas médicas y analizar sus resultados, sufre un esguince de ligamento interno de la rodilla que no le va a permitir ayudar al resto de sus compañeros en el duelo que este sábado disputa el equipo aragonés con el Gran Canaria.
"Durante los siguientes días, según su evolución, se valorará la posibilidad de reincorporación al equipo", informa el club en un comunicado en el que no queda claro cuál puede ser el tiempo de baja de Koumadje, una ausencia que llega en el peor momento tras la lesión de gravedad de Bojan Dubljevic y que deja la pintura del Casademont como un solar, con el criticado Soriano como único '5' del primer equipo.
La rodilla de Koumadje hizo un mal gesto en los primeros minutos del encuentro ante el FC Barcelona en el Palau Blaugrana y el africano tampoco pudo jugar en Lleida.
- La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos aragoneses en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros
- El CD Teruel ficha a un exjugador de Primera División para reforzar la delantera
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu
- El exjugador del Real Zaragoza que conquista Estados Unidos tras marcar 10 goles y dar 15 asistencias
- La propiedad del Real Zaragoza hará un esfuerzo para elevar el límite salarial este enero si es necesario
- Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
- Papunashvili: 'El Real Zaragoza siempre estará en mi corazón, amo a este equipo