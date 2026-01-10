Koumadje, K.O en el Casademont Zaragoza: el pívot sufre un esguince en el ligamento de la rodilla

La enfermería del Casademont Zaragoza es, ahora mismo, un hervidero de gente en el que uno de los nombres que más preocupan es Christ Koumadje. El pívot, tras someterse a diferentes pruebas médicas y analizar sus resultados, sufre un esguince de ligamento interno de la rodilla que no le va a permitir ayudar al resto de sus compañeros en el duelo que este sábado disputa el equipo aragonés con el Gran Canaria.

"Durante los siguientes días, según su evolución, se valorará la posibilidad de reincorporación al equipo", informa el club en un comunicado en el que no queda claro cuál puede ser el tiempo de baja de Koumadje, una ausencia que llega en el peor momento tras la lesión de gravedad de Bojan Dubljevic y que deja la pintura del Casademont como un solar, con el criticado Soriano como único '5' del primer equipo.

La rodilla de Koumadje hizo un mal gesto en los primeros minutos del encuentro ante el FC Barcelona en el Palau Blaugrana y el africano tampoco pudo jugar en Lleida.