La previa del Casademont Zaragoza-CAB Estepona: A defender el liderato en solitario

El Casademont Zaragoza defiende este domingo (12.15 horas) liderato en solitario contra el Ingeniería Ambiental CAB Estepona en el Príncipe Felipe y con el anhelo de seguir ampliando los grandes hitos que está dejando esta temporada que, hasta el momento, es la mejor de la historia del club en Liga Endesa.

Llega el equipo de Carlos Cantero con la flecha hacia arriba, en plena efervescencia moral tras haber cerrado la primera vuelta con triunfo contra el IDK Euskotren y haber aprovechado el tropiezo del Spar Girona en Gernika. Y lo hace con doce victorias consecutivas, con una sola derrota en Liga en toda la temporada y, sobre todo, con la sensación de que lo mejor está todavía por llegar.

Sin embargo, no todo es de color de rosa. Estar arriba implica mantener una exigencia máxima y tan cierto es que el Casademont consiguó ganar el último partido como que lo hizo ofreciendo una de las versiones más pobres de la temporada. Solo ciertos arreones de Fingall, Mariona y Mawuli, la gran defensa del último cuarto y la desconexión en ataque del IDK Euskotren (que sumó solo seis puntos en los últimos diez minutos) permitió a las de Carlos Cantero salvar los muebles en un mal encuentro.

Pero una mala tarde la tiene cualquiera. O esa, al menos, es la idea. Y si ocurre, que se logre la victoria, como en el choque del pasado miércoles. El primer objetivo es indudablemente ganar para recuperar el liderato en solitario perdido en la tarde de este sábado por el triunfo del Spar Girona, que igualó al Casademont, pero también el equipo aragonés debe obligarse a mejorar el juego exhibido ante el IDK Euskotren para el nivel de exigencia de lo que viene, con la ilusión de la Copa de la Reina y la final six de la Euroliga en el horizonte, además del playoff por el título de la Liga Endesa.

Pero habrá una dificultad añadida y es la baja de Carla Leite. La base francesa, seguramente la jugadora más diferencial del Casademont, no va a jugar frente al Estepona. A los tres minutos del último encuentro se le cayó una rival encima y no disputó ni un minuto más. Las pruebas médicas arrojaron que sufre una contusión ósea en la rodilla y un esguince leve y de momento será baja segura para el choque ante el Estepona y después será la evolución de la lesión la que marcará su disponibilidad.

Pese a la baja de Leite, el Estepona es un rival propicio para recuperar sensaciones y sumar un triunfo. El pasado miércoles consiguió vencer con solvencia al colista, el Spar Gran Canaria (80-64) y logró salir del descenso, si bien se encuentra empatado a puntos con la zona roja. El morbo será el regreso de Tanaya Atkinson, que firmó hace dos semanas por el equipo malagueño después de haber comenzado el curso en el Valencia Basket, pero la exjugadora del Casademont ha tenido un inicio muy tímido con su nuevo club, ya que, si bien ya suma dos partidos, todavía no ha podido anotar.