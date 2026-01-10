Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichaje CD TeruelMulta parabrisasParque de Atracciones ZaragozaBorrasca Goretti en AragónCastillo PalomarReal Zaragoza
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Robinson lidera la rasmia aragonesa. Las notas del Casademont Zaragoza

Notable general para los jugadores del equipo aragonés tras una victoria de mucho mérito

Robinson, durante el salto inicial del choque

Robinson, durante el salto inicial del choque / Miguel Ángel Gracia

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

EL MEJOR

Robinson | 9 |

Convincente. Dio el paso adelante del que habló en la previa. Gran actuación.

Bell-Haynes | 7 |

Eléctrico. La chispa del base, algo irregular, apareció en los momentos decisivos.

Yusta | 8 |

Capitán. De menos a más, fue clave en el último cuarto cuando la cosa amenazaba con torcerse.

Stephens | 8 |

Sorprendente. Quizá su mejor partido desde que llegó a Zaragoza. Muy acertado en el tiro.

González| 7 |

Importante. 8 puntos y el mejor +/- del equipo. Más protagonista que nunca.

Spissu | 7 |

Triplista. Su rendimiento fue poco contante, pero su acierto exterior fue increíble.

Rodríguez | 8 |

Guerrero. Incansable. Su garra decantó la balanza hacia el lado aragonés.

Fernández | 6 |

León. Sus números no hacen justicia. Se peleó con todos en la pintura y reboteó bien.

Soriano | 6 |

Cumplidor. Mejor en ataque que en defensa, el único pívot no desentonó.

Kabaca | - |

Convocado. El turco estuvo en el banquillo, aunque no tuvo sus primeros minutos.

Traoré | - |

Olvidado. Esta vez, Ramírez decidió no contar con el jugador africano.

Lukic | - |

Aprendiz. La perla de la cantera vio desde el banquillo la victoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos aragoneses en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros
  2. El CD Teruel ficha a un exjugador de Primera División para reforzar la delantera
  3. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
  4. Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
  5. El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu
  6. El exjugador del Real Zaragoza que conquista Estados Unidos tras marcar 10 goles y dar 15 asistencias
  7. La Papa Arrugá, el bar de Zaragoza con sabor canario: 'Puedes ponerte hasta las cejas por 20 euros
  8. La propiedad del Real Zaragoza hará un esfuerzo para elevar el límite salarial este enero si es necesario

Trump ofrece la "ayuda" de EEUU para la "libertad" de Irán en medio de las protestas

Trump ofrece la "ayuda" de EEUU para la "libertad" de Irán en medio de las protestas

La Joven Orquesta Nacional de España triunfa en el Auditorio de Zaragoza

La Joven Orquesta Nacional de España triunfa en el Auditorio de Zaragoza

El Wanapix recupera el liderato y el Entrerríos Automatización gana en el último segundo

El Wanapix recupera el liderato y el Entrerríos Automatización gana en el último segundo

Rescatado un senderista de Catarroja (Valencia) con síntomas de agotamiento e hipotermia en el Pirineo oscense

Rescatado un senderista de Catarroja (Valencia) con síntomas de agotamiento e hipotermia en el Pirineo oscense

El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: "Cuando monté el negocio la arroba era una novedad"

El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: "Cuando monté el negocio la arroba era una novedad"

Robinson lidera la rasmia aragonesa. Las notas del Casademont Zaragoza

Robinson lidera la rasmia aragonesa. Las notas del Casademont Zaragoza

La previa del Casademont Zaragoza-CAB Estepona: A defender el liderato en solitario

La previa del Casademont Zaragoza-CAB Estepona: A defender el liderato en solitario
Tracking Pixel Contents