Robinson lidera la rasmia aragonesa. Las notas del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Robinson | 9 |

Convincente. Dio el paso adelante del que habló en la previa. Gran actuación.

Bell-Haynes | 7 |

Eléctrico. La chispa del base, algo irregular, apareció en los momentos decisivos.

Yusta | 8 |

Capitán. De menos a más, fue clave en el último cuarto cuando la cosa amenazaba con torcerse.

Stephens | 8 |

Sorprendente. Quizá su mejor partido desde que llegó a Zaragoza. Muy acertado en el tiro.

González| 7 |

Importante. 8 puntos y el mejor +/- del equipo. Más protagonista que nunca.

Spissu | 7 |

Triplista. Su rendimiento fue poco contante, pero su acierto exterior fue increíble.

Rodríguez | 8 |

Guerrero. Incansable. Su garra decantó la balanza hacia el lado aragonés.

Fernández | 6 |

León. Sus números no hacen justicia. Se peleó con todos en la pintura y reboteó bien.

Soriano | 6 |

Cumplidor. Mejor en ataque que en defensa, el único pívot no desentonó.

Kabaca | - |

Convocado. El turco estuvo en el banquillo, aunque no tuvo sus primeros minutos.

Traoré | - |

Olvidado. Esta vez, Ramírez decidió no contar con el jugador africano.

Lukic | - |

Aprendiz. La perla de la cantera vio desde el banquillo la victoria.