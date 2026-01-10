Casademont Zaragoza
Robinson lidera la rasmia aragonesa. Las notas del Casademont Zaragoza
Notable general para los jugadores del equipo aragonés tras una victoria de mucho mérito
EL MEJOR
Robinson | 9 |
Convincente. Dio el paso adelante del que habló en la previa. Gran actuación.
Bell-Haynes | 7 |
Eléctrico. La chispa del base, algo irregular, apareció en los momentos decisivos.
Yusta | 8 |
Capitán. De menos a más, fue clave en el último cuarto cuando la cosa amenazaba con torcerse.
Stephens | 8 |
Sorprendente. Quizá su mejor partido desde que llegó a Zaragoza. Muy acertado en el tiro.
González| 7 |
Importante. 8 puntos y el mejor +/- del equipo. Más protagonista que nunca.
Spissu | 7 |
Triplista. Su rendimiento fue poco contante, pero su acierto exterior fue increíble.
Rodríguez | 8 |
Guerrero. Incansable. Su garra decantó la balanza hacia el lado aragonés.
Fernández | 6 |
León. Sus números no hacen justicia. Se peleó con todos en la pintura y reboteó bien.
Soriano | 6 |
Cumplidor. Mejor en ataque que en defensa, el único pívot no desentonó.
Kabaca | - |
Convocado. El turco estuvo en el banquillo, aunque no tuvo sus primeros minutos.
Traoré | - |
Olvidado. Esta vez, Ramírez decidió no contar con el jugador africano.
Lukic | - |
Aprendiz. La perla de la cantera vio desde el banquillo la victoria.
