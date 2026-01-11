Menos es más en el Casademont Zaragoza: el análisis de un inesperado festín

Si el deporte en general es imprescindible, lo del Casademont Zaragoza es digno de estudio. Nunca se sabe qué esperar del equipo aragonés y ante el Gran Canaria, quizá en el día más inesperado por cómo llegaban los de Ramírez al choque, tocó ver la mejor versión de los zaragozanos, que le sirvió para completar uno de sus mejores encuentros de la temporada.

Aunque con cuentagotas, el conjunto aragonés ha demostrado en momentos puntuales, como ante los isleños, que tiene un techo más alto de lo que está haciendo en este primer tramo de curso. Paradójicamente, lo está demostrando el Casademont precisamente cuando más limitado se encuentra, una situación que habla del potencial de la plantilla (o al menos de los que quedan y están sanos) y que hace pensar que con un par de retoques (un hombre grande y, sí se puede, un tirador) en la rotación el equipo todavía está a tiempo de olvidarse definitivamente de mirar hacia abajo y de disfrutar de una temporada de crecimiento tal y como estaba prevista este verano.

Sin embargo, y aunque eso se verá en el futuro, la mejoría del Casademont se deberá cimentar en el notable cambio de actitud que los aragoneses han propiciado en sus dos últimos partidos, especialmente el último ante el Gran Canaria. Llegaban los de Ramírez con lo justo y el técnico y sus jugadores hicieron bueno el dicho que menos es más para sorprender al equipo dirigido por Lakovic.

El cambio de Ramírez

A problemas, soluciones. Mérito de la plantilla y de un Ramírez que da la sensación que ha salvado un matchball con estos dos últimos triunfos y ha dejado de peligrar su puesto en el banquillo zaragozano. Curiosamente, al catalán parece haberle beneficiado quedarse con menos recursos para elegir y ha acertado al exprimir lo poco que tenía disponible.

Las lesiones de Koumadje y Dubljevic han dejado al Casademont solo con un ‘5’ disponible y ese es el jugador más cuestionado de la plantilla, Joel Soriano. Es evidente que el dominicano (aunque cumplió en los 16 minutos que jugó) no cuenta con la plena confianza de un Ramírez que decidió que, en vez de morir a palo, inventarse un quinteto más pequeño con Robinson como pívot accidental. Una decisión que descolocó al Gran Canaria y, sin duda, condicionó el partido.

A partir de ahí, y con hombres más rápidos y dinámicos sobre la cancha del Príncipe Felipe, se pudo ver por momentos el baloncesto que había prometido Ramírez desde su llegado, con un juego muy físico, defensas agresivas y corriendo la pista siempre que se pudiera. En ese contexto, jugadores como Robinson, Joaquín o Stephens ganan enteros y la locura en la que se convirtió el encuentro por momentos acabó beneficiando al equipo que más quiso la victoria y ese fue un Casademont que supo simplificar procesos para rentabilizar así las escasas pero valiosas armas con las que contaba.

Algo que no hubiera sido posible sin el paso adelante que dieron los jugadores a nivel actitudinal. Llevaba semanas, desde el doble fiasco europeo ante el Peristeri y el Petkimspor, pidiéndole a sus jugadores una marcha más que sirviera para encauzar el curso y, de paso, sostenerle en el puesto. Por el momento, los jugadores le han tendido esa cuerda y el técnico ha sabido agarrarse cuando peor pintaban las cosas en el Casademont.