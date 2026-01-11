El Casademont Zaragoza-CAB Estepona, en directo: victoria con microinfarto al final

El Casademont Zaragoza, sin Carla Leite por lesión, se mide al CAB Estepona en el Príncipe Felipe con la obligación de ganar ante un rival de la parte baja de la tabla si quiere mantener el liderato en solitario, ya que este sábado venció el Spar Girona su partido frente al Joventut. Tanaya Atkinson, reciente fichaje de las malagueñas, regresa a la que fue su casa.

Sigue el minuto a minuto con nosotros:

Falla Gretter desde medio campo tocando hierro y, tras el microinfarto, ¡victoria del Casademont! 62-59 en un sufrimiento muy innecesario

Anota los dos, +3, ocho segundos

Buffffffff. Recapitulamos. Triple de Conner, saca el Casademont, la pierde Fingall y menos mal que atacaron horrible y acaba en falta sobre Vorackova, que va a la línea de tiros libres

¡¡¡¡Qué asistencia de Vorackova a Hempe!!!! Cómo vio la checa el pase en una jugada de paciencia y nervios de acero. Muy difícil que se escape ya

Canastón de Dongue posteando

Tiempo muerto de César Aneas, está cuatro abajo y quedan 46 segundos. Está el encuentro en esta posesión

Falla Hempe los dos tiros libres, no lo cierra el Casademont

Dos tiros libres para Fingall, que como en el último partido está salvando al Casademont. Tiene un imán para los rebotes. Anota uno y se va de cuatro el equipo aragonés (58-54)

¡¡¡¡¡Hempe de tres!!!! En el mejor momento aparece para dar aire al Casademont, que se pone +3