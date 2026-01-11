Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasto de Aragón en CulturaCrónica Real ZaragozaTestimonio víctima GarrapinillosCAF ZaragozaTiendas de informáticaRestaurante La Piedra
instagramlinkedin

En Directo

El Casademont Zaragoza-CAB Estepona, en directo: victoria con microinfarto al final

El equipo aragonés necesita ganar para seguir en lo más alto en solitario tras el triunfo este sábado del Spar Girona en un duelo ante un rival de la parte baja de la tabla

Las jugadoras del Casademont charlan en un momento de un encuentro en el Príncipe Felipe.

Las jugadoras del Casademont charlan en un momento de un encuentro en el Príncipe Felipe. / Miguel Ángel Gracia

A. Bobed

Zaragoza

El Casademont Zaragoza, sin Carla Leite por lesión, se mide al CAB Estepona en el Príncipe Felipe con la obligación de ganar ante un rival de la parte baja de la tabla si quiere mantener el liderato en solitario, ya que este sábado venció el Spar Girona su partido frente al Joventut. Tanaya Atkinson, reciente fichaje de las malagueñas, regresa a la que fue su casa.

Sigue el minuto a minuto con nosotros:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents