Fingall vuelve a ser la mejor: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-CAB Estepona

Fingall | 8 |

Intensa. Un día más fue clave con sus puntos, rebotes y defensa. Hizo doble-doble.

Mariona | 5 |

Oscura. En el buen sentido. No anotó, pero cogió siete rebotes y dio ocho asistencias. Clave sin brillar.

Flores | 5 |

Trabajadora. Aportó más en canasta propia que en la ajena. Levantó al Felipe con un triplazo sobre la bocina.

Pueyo | 4 |

Fallona. No se arruga y el equipo lo agradece, pero tuvo un día horrible en el tiro, con 2/11 en lanzamientos.

Oma | 3 |

Decaída. No jugó mucho y ni lanzó a canasta. Momento difícil para ella.

Vorackova | 5 |

Serena. Sin brillar, tuvo los nervios de acero en los últimos minutos. Sus cinco pérdidas, lo peor.

Bankolé | 4 |

Floja. Volvió a aportar menos de lo que se espera de ella, pero estuvo mejor que el miércoles.

Hempe | 6 |

Clave. Sin buenos números, fue la que mejor entendió el partido. Importantísima al final.

Gueye | 3 |

Perdida. Falló muchas canastas fáciles y no termina de entender los encuentros. Necesita mejorar.

Hermosa | 4 |

Testimonial. Es difícil valorarla por cinco minutos de juego. Sigue sin contar apenas para Cantero.

Mawuli | 5 |

Cargada. Estaba muy bien, pero se cargó de faltas y desapareció del partido.

Leite | - |

Lesionada. Era baja confirmada para el partido y ni se cambió.