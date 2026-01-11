Fingall vuelve a ser la mejor: las puntuaciones del Casademont Zaragoza-CAB Estepona
La norteamericana hace un doble-doble en un día de notas bajas
Fingall | 8 |
Intensa. Un día más fue clave con sus puntos, rebotes y defensa. Hizo doble-doble.
Mariona | 5 |
Oscura. En el buen sentido. No anotó, pero cogió siete rebotes y dio ocho asistencias. Clave sin brillar.
Flores | 5 |
Trabajadora. Aportó más en canasta propia que en la ajena. Levantó al Felipe con un triplazo sobre la bocina.
Pueyo | 4 |
Fallona. No se arruga y el equipo lo agradece, pero tuvo un día horrible en el tiro, con 2/11 en lanzamientos.
Oma | 3 |
Decaída. No jugó mucho y ni lanzó a canasta. Momento difícil para ella.
Vorackova | 5 |
Serena. Sin brillar, tuvo los nervios de acero en los últimos minutos. Sus cinco pérdidas, lo peor.
Bankolé | 4 |
Floja. Volvió a aportar menos de lo que se espera de ella, pero estuvo mejor que el miércoles.
Hempe | 6 |
Clave. Sin buenos números, fue la que mejor entendió el partido. Importantísima al final.
Gueye | 3 |
Perdida. Falló muchas canastas fáciles y no termina de entender los encuentros. Necesita mejorar.
Hermosa | 4 |
Testimonial. Es difícil valorarla por cinco minutos de juego. Sigue sin contar apenas para Cantero.
Mawuli | 5 |
Cargada. Estaba muy bien, pero se cargó de faltas y desapareció del partido.
Leite | - |
Lesionada. Era baja confirmada para el partido y ni se cambió.
