Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "El Valencia es un 'megaequipo', un desafío"

Si ya el duelo ante el Gran Canaria en el Felipe, aunque se acabó ganando, se antojaba complicado, lo del Roig Arena va a ser este lunes otro nivel. Así lo ha dejado claro Jesús Ramírez, técnico del Casademont Zaragoza en la previa del choque. "El Valencia es un 'megaequipo', un desafío", advirtió el catalán.

Para Ramírez, las dos derrotas con las que llegan los locales al duelo, "no tienen importancia" si se comparan con la temporada que están completando los valencianos, uno de los mejores equipos de Europa "por su juego, su identidad y su entrenador".

Para frenar su potencial, el entrenador del Casademont considera clave "la concentración e impedir lo máximo que nos corran. Tenemos que ser serios y consistentes. Hemos mostrado una buena cara y ahora hay que seguir en esa misma dirección".

Ramírez dijo que la convocatoria para los duelos ante el Valencia y el Sassari va a ser "muy similar" a la del choque ante el Gran Canaria, explicó que Kabaca está haciendo una "minipretemporada" y que su dedo responde bien a pesar de estar metiéndolo antes de lo previsto en los entrenamientos. Además, sobre Soriano, que jugará contra su club, señaló que está "avanzando y siendo más consistente".