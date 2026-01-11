Lucas Langarita debuta en Utah dos días después de aterrizar: un triple, derrota y problemas físicos

Menos de 48 horas después de aterrizar en Salt Lake City, Lucas Langarita hizo su debut con su nuevo equipo, Utah Utes, esta pasada madrugada. El exterior zaragozano se estrenó con una acción marca de la casa, ya que apenas llevaba unos segundos en la pista cuando lanzó y anotó un triple. Poco más le dio tiempo a hacer, otro intento de tres, ya que solo estuvo cuatro minutos en la pista durante el partido que Utah perdió frente a los BYU Cougars por 89-84.

Según relató el periodista de Utah ESPN Radio Brice Larson "sufrió una lesión en la parte inferior de la pierna en la primera mitad y no volverá a jugar esta noche para los Utes", por lo que se quedó en esos tres puntos y no pudo seguir ayudando a su equipo. De hecho, Langarita efectivamente no volvió a la pista en la segunda parte.

Es el estreno de Lucas Langarita tras decidir hace unos días emprender una nueva aventura en Estados Unidos. El zaragozano apenas disponía de minutos en el primer equipo del Casademont Zaragoza al tiempo que brillaba en la nueva Liga U con el conjunto aragonés. El pasado 24 de diciembre el club aragonés anunció que ambas partes habían rescindido el contrato vigente hasta 2027 y que el Casademont se queda con los derechos en España del jugador ante un posible regreso en el futuro.

Langarita llega así a la NCAA con 21 años, a un equipo como Utah que compite en el Big 12 y donde se ha reencontrado con un exentrenador del Casademont Zaragoza, Martin Schiller, que desde el pasado mes de marzo forma parte del cuerpo técnico de los Utes. El siguiente partido de Utah es este miércoles ante Texas Tech.