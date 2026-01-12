Aminata Gueye tuvo que ir a urgencias y el Casademont Zaragoza viajará a Hungría entre algodones

No acabó el Casademont Zaragoza con las mejores sensaciones el duelo ante el Estepona y tampoco lo hizo en las mejores condiciones físicas, algo que parece que va a lastarla de cara al vital choque que las aragonesas afrontan este miércoles frente al DVTK. A la ya sabida situación de Carla Leite, de la que no hay novedades, se une la preocupación por el estado de Helena Oma y de Aminata Gueye.

"Ninguna de las tres va a poder entrenar este lunes. Oma es un tema muscular, del isquiotibial. Gueye sufrió un golpe en el esternón y el domingo por la noche tuvo que ir a Urgencias. Es solo un golpe, pero en una zona muy sensible. Tenía dolo y le costaba respirar", valoró Carlos Cantero en la previa.

Sobre la rodilla de Carla Leite, el técnico del Casademont aseguró que "no tengo noticias nuevas". "Vamos con ella día a día, ahora mismo está a cargo de los médicos", incidió el madrileño. A pesar de que las tres jugadoras andan entre algodones, Cantero confirmó que "van a viajar, no están descartadas para jugar y dependerá de sus sensaciones".

Aun así, al entrenador se le vio algo preocupado: "Va a ser un entrenamiento raro. No es algo positivo porque considero que tenemos una semana muy importante para y más con las sensaciones de las que venimos".