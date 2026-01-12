Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "No poder fallar es algo que llevamos entrenando todo el año"

Las opciones del Casademont Zaragoza de estar en la Final Six del Príncipe Felipe pasan por ganar en Hungría este miércoles. El choque ante el DVTK debe de ser una victoria para que las cuentas salgan en la Euroliga. No obstante, Carlos Cantero no ha querido darle una importancia extra ya que para el técnico del Casademont, debido a su gran hacer esta temporada, en todos encuentros la presión está siendo máxima.

"En ningún partido estamos pudiendo fallar", subrayó Cantero en la rueda de prensa previa al duelo europeo. En Liga lo puedes hacer si vas tercero o cuarto, no en nuestra situación. "Nuestra ambición es máxima. En la Euroliga cuenta cuando pierdes en la primera fase igual que si pierdes ahora. No fallar es algo que llevamos entrenando todo el año. Es algo que tenemos interiorizado y que asumimos", explicó.

Con respecto al rival, un DVTK que está desahuciado pero que está compitiendo bien y poniendo las cosas difíciles, Cantero aseguró que "no tener el nerviosismo por clasificarte te lleva quizá que te tiemble menos la mano, a tirar con menos estrés, a jugar más a gusto, más libre porque puedes usar el partido un poco de entrenamiento para seguir creciendo. Esa es la parte positiva que tiene".

Para que no haya susto en Hungría, el técnico del Casademont afirmó que "nosotros tenemos que estar muy atentas en no darles esa confianza. Con el DVTK compartimos la pretemporada en Corea, es un equipo que también hemos visto desde el principio y sabemos que no es ni un equipo ni una cancha fácil".