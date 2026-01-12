Casademont Zaragoza
Devin Robinson impresiona hasta que se lesiona. Las notas del Casademont Zaragoza en Valencia
Suspenso generalizado con algunas excepciones tras la abultada derrota del equipo aragonés
Robinson | 8 |
Dolorido. Colosal su primera parte hasta que se hizo daño. Que solo sea un susto.
Bell-Haynes | 4 |
Escaso. Sus penetraciones no hacen el mismo daño. Está falto de confianza.
Yusta | 6 |
Correcto. Fue de lo mejor al principio y luego acabó maquillando sus números.
Stephens | 4 |
Paso atrás. Tras dos buenos partidos, estuvo desdibujado en el Roig Arena.
González | 4 |
Flojo. Mal partido del español, perdido en defensa e invisible en ataque.
Spissu | 4 |
Tímido. Poco del italiano, solo alguna pincelada. Debe aportar mucho más.
Rodríguez | 7 |
Batallador. No entiende de partidos trámite. Se lo deja todo allá donde va.
Fernández | 5 |
Cumplidor. Hizo lo que pudo, pero fue poco. 5 rebotes y bonita pelea aragonesa con Pradilla en la pintura.
Soriano | 5 |
De vuelta. Regresaba a casa y no lo hizo mal, pero no puede ser el único pívot en este Casademont.
Traoré | - |
Testimonial. Jugó dos minutos en los que no dejó ninguna acción destacada.
Alías | - |
Canterano. El joven jugó su segundo partido en la Liga ACB. Casi sin tiempo.
Kabaca | - |
Convocado. Si no jugó nada en Valencia es que todavía no está listo para competir.
