Casademont Zaragoza

Devin Robinson impresiona hasta que se lesiona. Las notas del Casademont Zaragoza en Valencia

Suspenso generalizado con algunas excepciones tras la abultada derrota del equipo aragonés

Robinson, defendiendo a Pradilla en el duelo del Roig Arena

Robinson, defendiendo a Pradilla en el duelo del Roig Arena / ACB PHOTO

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Robinson | 8 |

Dolorido. Colosal su primera parte hasta que se hizo daño. Que solo sea un susto.

Bell-Haynes | 4 |

Escaso. Sus penetraciones no hacen el mismo daño. Está falto de confianza.

Yusta | 6 |

Correcto. Fue de lo mejor al principio y luego acabó maquillando sus números.

Stephens | 4 |

Paso atrás. Tras dos buenos partidos, estuvo desdibujado en el Roig Arena.

González | 4 |

Flojo. Mal partido del español, perdido en defensa e invisible en ataque.

Spissu | 4 |

Tímido. Poco del italiano, solo alguna pincelada. Debe aportar mucho más.

Rodríguez | 7 |

Batallador. No entiende de partidos trámite. Se lo deja todo allá donde va.

Fernández | 5 |

Cumplidor. Hizo lo que pudo, pero fue poco. 5 rebotes y bonita pelea aragonesa con Pradilla en la pintura.

Soriano | 5 |

De vuelta. Regresaba a casa y no lo hizo mal, pero no puede ser el único pívot en este Casademont.

Traoré | - |

Testimonial. Jugó dos minutos en los que no dejó ninguna acción destacada.

Alías | - |

Canterano. El joven jugó su segundo partido en la Liga ACB. Casi sin tiempo.

Kabaca | - |

Convocado. Si no jugó nada en Valencia es que todavía no está listo para competir.

